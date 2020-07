Walter Mercado se convirtió en un icóno de la cultura popular de Estados Unidos y América Latina. El astrólogo más famosos de la televisión cautivó a sus millones de fans gracias a sus extravagantes capas, su joyería y sobre todo por su célebre frase “Y que reciban de mí, mucho, mucho amor”.

El pasado 2 de noviembre de 2019, el puertorriqueño dejó de existir, pero su legado continuará por mucho años y ahora, Netflix acaba de estrenar el documental llamado “Mucho mucho amor”, donde se cuenta quién era este personaje, cómo se convirtió en el fenómeno popular y alcanzó el éxito cómo astrólogo y el declive de su carrera.

Cristina Costantini, Kareem Tabsch y Alex Fumero son los responsables de esta producción, ya que los tres crecieron viendo a Walter Mercado y esto les creo una gran curiosidad por su vida y es así que las directoras y el productor lograron vivir con el astrólogo durante los dos últimos años de su vida.

A medida que el tiempo pasaba, Walter Mercado les iba confesando más y más cosas intimas sobre su vida y una de ellas es que decidió vivir solo a pesar del gran éxito y acogida que tenía por parte de sus fanáticos.

Walter mercado contó por qué le gustaba la soledad a pesar del éxito (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ WALTER MERCADO MURIÓ SOLO Y SIN TENER PAREJA?

Cristina Costantini, una de las directoras del documental, ha contado que cada día que pasaban al lado de Walter Mercado, él les confiaba más y más cosas sobre su vida intima. Así es que llegaron a conocer más sobre el hombre detrás de las capas y saber por qué nunca tuvo una pareja estable.

Walter Mercado vivió muchos años en celibato, siempre dijo en su programa de TV que no planeaba casarse y siempre negó que estuviese en una relación o compartiendo sentimentalmente con alguien. Dijo que su energía sexual la iba a canalizar hacia la humanidad.

El astrólogo más famoso de la televisión confesó que su amor le pertenecía al mundo (Foto: Netflix)

Ante esta situación, Constantini cuenta lo que realmente sentía Walter Mercado sobre el amor y la soledad.

“Sí, en verdad Walter no tenía pareja fija por mucho tiempo. Él siempre dijo que él pertenecía al mundo y no se podía entregar por completo a una persona. No que nosotros no tengamos duda de que haya tenido sus noviazgos, porque sobre todo cuanto era joven fue muy guapo y encantador. Pero sí, no tuvo ese compañero o compañero de vida. Lo que sí tenía era un círculo de seres amados bien cercano. Pero Walter, por más que le gustaba el público y estar frente a las cámaras le gustaba mucho la soledad, con sus libros y su televisión, disfrutaba mucho su privacidad y quizá tiene que ver con el gran esfuerzo que significaba estar frente a las lentes todo el tiempo. Aunque quizá no tuvo un romance de vida, sí tenía mucho amor porque siempre fue un ser bien querido”.

También se habló mucho sobre su sexualidad de Walter Mercado y él siempre esquivaba estas preguntas, ya que no le gustaba hablar de su vida privada y antes esto, Kareem Tabsh, otra de las directoras del documental, ha contado las conclusiones que obtuvieron tras vivir con el astrólogo.

Ocho meses después de su muerte, Netflix estrenará este 8 de julio su documental llamado ‘Mucho, mucho amor’. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

“Son tantos… Yo creo que de una forma las pregunta que tantos han tenido por tanto tiempo sobre su sexualidad, que es algo que le han preguntando muchas veces… Mira, lo interesante es que Walter es un personaje que tenía una carrera de 50 años, así que tiene 50 años de respuestas bien ensayadas y lo difícil es empujar más allá de esas respuestas bien ensayadas. Como a Walter no le gustaban las etiquetas, no se definía pero creo que él siempre compartió quién era porque se presentaba de forma auténtica”, contó la directora de “Mucho mucho amor”.

