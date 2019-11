Walter Mercado, el famoso astrólogo de la tv dejó de existir a los 87 años de edad. El puertorriqueño ha dejado un gran vacío entre sus fans que seguían de cerca su carrera astral y la predicción de los signos del zodiaco.

Más allá de ser un astrólogo y psíquico reconocido y alabado a nivel mundial, era un ser humano generoso y único. Por esta razón es que siempre vivió rodeado de mucho amor que le brindaba su familia, sus amadas sobrinas y toda la gente que siempre le agradeció por el gran corazón que tenía.

Omar Matos, portavoz de la familia de Walter Mercado, informó a los medios de comunicación que el astrólogo fue hospitalizado hace dos semanas en Auxilio Mutuo en San Juan de Puerto Rico. Fue ahí donde falleció de un aparente fallo renal.

El hombre de confianza del Mercado no ha dudado en contar cómo han sido las últimas horas de vida del astrólogo.

Walter Mercado, fue uno de los astrólogos más reconocidos de México y todo el continente Americano (Foto: Instagram)

ASÍ FUERON LAS ÚLTIMAS HORAS DE VIDA DE WALTER MERCADO

Omar Matos reveló que las sobrinas de Walter Mercado estuvieron todo el tiempo al lado de su tío favorito y se encargaron de cuidarlo hasta los últimos minutos de vida.

“Fíjate qué tan sabio era que él esperó a que sus sobrinas estuvieran fuera del cuarto, para él fallecer”, contó Matos a Un Nuevo Día de Telemundo.

Matos aseguró que Walter Mercado estuvo rodeado de amor en sus últimas horas en este planeta, así que se fue muy feliz a ser parte del universo.

Las sobrinas de Walter Mercado, según Matos, lo llenaron de mimos y caricias en el hospital, encargándose de arreglarlo y maquillarlo.

“En los últimos días, las últimas horas, ya no podía expresarse mucho, pero le tiraba besos”, aseguró Omar Matos sobre cómo Mercado mostraba su cariño a sus sobrinas.

EL LEGADO DE WALTER MERCADO

Ayudar al prójimo era su misión. “He ayudado a los niños con cáncer en México, he fundado un orfelinato en Brasil porque ahí parecen muchos niños tirados en la puerta. Mi labor ha sido siempre en la sombra, hacer el bien por alguien, actos de caridad que no se hacen para show o para televisión”, dijo Mercado a People en Español. “Lo hago porque me satisface enormemente”.