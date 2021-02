El episodio 6 de “WandaVision” es uno temático de Halloween que está repleto de easter eggs del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y referencias a los cómics de la compañía. “WandaVision” comenzó con un enfoque lento, pero la primera serie de televisión Disney Plus de Marvel Studios ahora se está acercando claramente a un clímax dramático.

Se han revelado muchos de los misterios, entre otros, que Wanda es de hecho la responsable de crear la falsa realidad basada en comedias de situación de Westview, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Lo que está en juego aumenta dramáticamente en el episodio 6 de “WandaVision”.

A raíz de la confrontación de Wanda con el director Hayward, todo se complica, con Monica Rambeau, Jimmy Woo y Darcy volviéndose rebeldes al no estar de acuerdo con los métodos de su director. Mientras tanto, los propios miedos y sospechas de Vision lo llevan a tomar medidas extremas, con resultados impactantes que finalmente dejan al Director Hayward expuesto y S.W.O.R.D dramáticamente disminuido.

Pero de todo esto, lo más curioso es la aparición de un curioso comercial en la televisión de “WandaVision”. Si bien los mismos han sido raros durante toda la serie, parece ser que el segmento pagado por un producto de yogurt llamado “Yo-Magic” podría esconder más de lo que parece a simple vista.

¿QUÉ SIGNIFICA EL COMERCIAL DEL “YO-MAGIC” EN “WANDAVISION”?

Así como el “WandaVision” ha avanzado en el tiempo, los comerciales también han avanzado a través del pasado de Wanda, desde el Stark ToastMate 2000 en el primer episodio, una referencia a la bomba de Stark Industries que mató a sus padres, a través de referencias a Hydra y Von Strucker.

En el episodio 5, hubo una referencia sombría a Scarlet Witch que hizo volar accidentalmente el costado de un edificio en Lagos, lo que inició el conflicto principal del “Capitán América: Civil War”. Aunque es consciente de que está controlando su nueva realidad, Wanda ha suprimido los recuerdos de su vida antes de Westview y no puede recordar cómo se creó por primera vez Hex.

El niño está varado en una isla solo sin agua ni comida (Foto: Disney Plus)

Si el comercial de Yo-Magic es una manifestación de recuerdos más recientes, podría ser una pista de lo que realmente está sucediendo. Por ello, la primera pista podría estar relacionada a cuando Scarlet Witch y Quicksilver hicieron su debut en MCU, que por problemas de derechos les impidieron ser llamados “mutantes” o ser conectados con su padre de los cómics, Magneto.

En cambio, los poderes de los gemelos se explicaron cuando se ofrecieron como voluntarios para los experimentos de Hydra y Baron Von Strucker con la Piedra de la Mente. Además de elegir a Evan Peters en el papel de Pietro de Wanda, “WandaVision” también ha comenzado a sentar las bases para una reconfiguración de los poderes de Wanda como los mutantes que son realmente.

El comercial de Hydra Soak del episodio 3 incluía el eslogan “¡Encuentra a la diosa interior!”, una sugerencia de que los experimentos de Hydra no le dieron a Wanda sus poderes, sino que simplemente desbloquearon el potencial que ya estaba dentro de ella. El niño en el comercial de Yo-Magic al que se le entrega un “Yo-Magic” y lucha por romper el sello también encaja con este tema.

El tiburón parece conocer la respuesta. ¿Es bueno o malo? (Foto: Disney Plus)

Si el tiburón de aspecto malévolo representa a Von Strucker, entonces el nombre del producto indica que lo que Hydra le dio a Wanda fue en realidad una explicación para el repentino despertar de sus poderes, mas nunca se reveló la verdad de ella o de su hermano, cosas que ahora no tendría problemas de conectar Disney si tiene los derechos de los X-Men con la adquisición de Fox.

El oscuro final del comercial Yo-Magic de “WandaVision” también está relacionado con el trauma del pasado de Wanda y la muerte de sus seres queridos. Cuando la casa de la infancia de Wanda y Pietro se derrumbó por una bomba de Stark Industries, los gemelos quedaron atrapados durante dos días, mirando a la muerte. Aunque Wanda sobrevivió, experimentó el trauma de estar atrapada e indefensa, sin comida ni agua.

Incluso cuando obtuvo sus poderes mágicos, que esperaba que le aseguraran que nunca volvería a estar tan indefensa, no pudo evitar la muerte de Pietro al final de “Avengers: Age of Ultron”. Quizás, el paralelo más obvio que existe entre Wanda y el niño que intenta y no puede abrir el sello del yogur y, como resultado, muere, es la muerte de Vision en “Avengers: Infinity War”.

El niño se demacra con cada día que pasa y al final sucede lo peor (Foto: Disney Plus)

La batalla culminante de Infinity War vio a Wanda usando toda su fuerza para destruir la Piedra de la Mente en la cabeza de Vision mientras también retenía a Thanos, para evitar que el Titán Loco completara el Guantelete. Vision finalmente murió dos veces: primero cuando Wanda destruyó la Piedra y nuevamente cuando Thanos rebobinó el tiempo y arrancó por la fuerza la Piedra de la Mente de la cabeza de Vision.

A pesar de ser posiblemente la heroína más fuerte del MCU, la magia de Wanda no ha podido salvar a las personas que más amaba. Por otro lado, si Wanda construyendo un mundo de fantasía poblado por personas con mentes esclavizadas no fue suficiente para señalar su inestabilidad actual, el comercial de Yo-Magic indica que ella no tiene el control total ni de su mente ni de su magia.

Ella es incapaz de controlar completamente la mente de Vision, lo que en el episodio 6 lo llevó a tomar un descanso por la libertad. Y aunque los orígenes y motivos de “Pietro” aún no están claros, él también es consciente de que Westview está bajo el control de Wanda y que Vision está realmente muerto. Si el niño en el comercial representa a Wanda, entonces el personaje que está atrapado en una isla desierta solo, muriendo lentamente e incapaz de salvarse, esto no es nada bueno para ella.

Al final del comercial, el niño nunca abre el "Yo-Magic" y muere (Foto: Disney Plus)

Finalmente, “WandaVision” ha estado dejando caer muchos indicios de que Mephisto podría ser secretamente el maestro de marionetas detrás de Westview. El episodio 6 confirma estas pistas, con Pietro llamando juguetonamente a los gemelos “engendros del demonio” y comentando que Westview es “encantador como el infierno”. La propia Wanda tiene un vacío en su memoria con respecto al nacimiento de la ciudad.

El tiburón de aspecto espeluznante en el comercial de Yo-Magic le dice al niño hambriento que ha sobrevivido “comiendo Yo-Magic”. Esto, combinado con la imagen perturbadora del niño marchitándose hasta convertirse en un esqueleto, sugiere que algo se basa en la magia de Wanda. El maleficio en realidad puede ser una especie de batería mágica gigante, diseñada para que Mephisto desvíe los poderes de Wanda.

Si los otros comerciales son manifestaciones de los recuerdos reprimidos de Wanda, el tiburón en el comercial de Yo-Magic podría ser la forma en que su mente recuerda el papel que ha jugado Mephisto. Con solo tres episodios restantes de “WandaVision”, el programa se está acercando cada vez más a revelar lo que realmente está sucediendo en Westview, y tal vez revelar al verdadero villano detrás de todo.