CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del ataque de Agatha contra los hijos de Wanda y la aparición de White Vision, una pelea entre ellos era inevitable en el final de “WandaVision”. La Bruja Escarlata es muy poderosa, pero la descendiente de Salem tiene más conocimientos y es capaz de absorber los poderes de sus rivales. Por eso cuando Wanda la ataca su mano se vuelve negra como si le hubieran quitado toda la vida.

Luego de arrojarle un automóvil a su enemiga, Wanda se encuentra con White Vision y algo confundido se deja acariciar la cabeza, pero el sintezoide enviado por SWORD tiene la misión de asesinarla. Antes que pueda lastimarla, aparece el Visión de Westview y se inicia una batalla entre homólogos.

Wanda llega al centro de la ciudad y debe lidiar con los reclamos de los habitantes de Westview que están libres de su hechizo gracias a Agatha. Todos comienzan a rodearla, exigiéndole que los deje marcharse, que quieren ver a sus familias, que están cansados de sentir el dolor de Wanda.

Para liberarlos, Scarlet Witch divide la cúpula hexagonal, pero Vision, Tommy y Billy, comienzan a desintegrarse, así que vuelve a cerrarla. Ese breve momento, es aprovechado por Hayward, quien junto a los agentes de SWORD se infiltra en Westview para “neutralizar” a Wanda Maximoff.

Wanda se convirtió en la Bruja Escarlata, pero aún no conoce sus poderes (Foto: Marvel/ Disney+)

LOS PODERES DE MONICA Y LA CAPTURA DE HAYWARD

En otro momento del último capítulo de “WandaVision”, Monica logra escapar del falso Pietro Maximoff, quien la mantenía prisionera por órdenes de Agatha. Antes de irse, descubre que el personaje de Evan Peters en realidad es un actor llamado Ralph Bohner que tiene poderes gracias a la magia de la malvada bruja.

Cuando llega al centro de la ciudad se topa los gemelos congelando a todos los oficiales de SWORD. En ese momento, Hayward sale de su vehículo blindado y dispara contra Tommy y Billy, pero Monica se interpone y da otra muestra de sus nuevos superpoderes.

Hayward intenta huir, pero Darcy finalmente aparece y estrella su camión contra el auto del director interino de SWORD. Más tarde, llegan los oficiales del FBI, gracias al aviso del agente Jimmy Woo, y lo detienen.

El director interino de SWORD fue capturado por el FBI (Foto: Disney+/ Marvel)

EL FINAL DE LOS ENFRENTAMIENTOS

La pelea entre Vision y White Vision termina cuando empiezan a hablar sobre por qué están sucediendo las cosas. El primero señala que ninguno es el verdadero Vision, mientras uno es un arma que será controlada y el otro es una creación de Wanda. El Vision Westview toca la cabeza del otro y desbloquea los recuerdos de la Visión real, lo que ocasiona que pierda el brillo azul de sus ojos y se vaya volando. ¿A dónde fue?

Agatha quiere el poder de la Bruja Escarlata, así que Wanda se lo da cambio de poder vivir en paz con su familia. Con cada ataque que lanza parece que renuncia a la magia del caos y cuando ya no le queda nada Agatha revela que un hechizo no puede modificarse, es decir, no cumplirá con su promesa.

No obstante, no es la única que mintió, Wanda muestra que colocó runas alrededor de Westview, lo que significa que Agatha no podrá utilizar sus poderes. De inmediato, se recupera y condena a la bruja a vivir en esa ciudad como la “vecina entrometida Agnes”.

Mientras los padres se enfrentaban a sus homólogos, los gemelos detuvieron a los agentes de SWORD (Foto: Disney+/ Marvel)

EL FINAL DE “WANDAVISION”

Tras su victoria, Wanda y su familia vuelven a casa. Mientras el hechizo del Hex desaparece, la Bruja Escarlata se despide de sus gemelos y de Vision. Todo lo que ella creó desaparece y en el centro de la ciudad los habitantes la miran con odio y resentimiento, excepto Monica, quien comprende su dolor y asegura que si pudiera traer de vuelta a su madre lo haría. Finalmente, Wanda se marcha.

En la primera escena post-créditos, una agente del Departamento de Defensa lleva a Monica a un cine local y revela que en realidad es una Skrull enviada por una vieja amiga de su madre que le gustaría reunirse con ella. Monica pregunta dónde y el Skrull apunta al cielo.

La segunda escena post-créditos muestra a Wanda afuera de una cabaña en las montañas en algún lugar, mientras la Bruja Escarlata explora el Darkhold y escucha los gritos de Tommy y Billy ¿Qué significa?