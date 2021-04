Paul Bettany nacido el 27 de mayo de 1971, es un actor inglés mejor conocido por ser la voz de J.A.R.V.I.S. e interpretando a Vision en las películas de Marvel Cinematic Universe “Iron Man”, “Iron Man 2″, “The Avengers”, “Iron Man 3″, “Avengers: Age of Ultron”, “Captain America: Civil War” y “Avengers: Infinity War”, así como la miniserie “WandaVision”.

Bettany nació en Londres, hijo de Anne, cantante de teatro, profesora de teatro y directora de escena, y Thane Bettany, bailarina, actor, profesora de teatro y padrino de Sophie, condesa de Wessex. Bettany fue criado como católico romano, aunque su asistencia a la iglesia se redujo después de su confirmación.

Tras años de formar su carrera, entre los proyectos mas recientes, en 20 de enero de 2018, se informó que Bettany estaba a punto de llegar a un acuerdo para interpretar al príncipe Felipe, duque de Edimburgo en la serie de Netflix “The Crown”, sucediendo a Matt Smith. Días después, el 25 de enero, TVLine informó que Bettany finalmente no pudo firmar debido a conflictos de programación.

En 2021, Bettany protagonizó junto a Elizabeth Olsen la miniserie de televisión de Marvel “WandaVision”, que se emitió en Disney +. En la miniserie, Bettany retrata una nueva versión de su personaje de Marvel Cinematic Universe, Vision. Así como estos éxitos recientes también Paul ha participado en otros que no fueron tan bien recibidos en la audiencia.

10 PEORES PELÍCULAS DE PAUL BETTANY

10. The Reckoning 39% / 56%

Inglaterra del siglo XIV. Las plagas y los ataques amenazan a las comunidades remotas y los bosques que las rodean añaden terrores sin nombre. El pueblo trabaja bajo el yugo de dos poderes opresores: la Iglesia que reclama sus almas y los Caballeros, los señores de la guerra feudales, que gobiernan la vida o la muerte. Nicolás (Paul Bettany), un joven sacerdote, es descubierto en el acto de adulterio por un esposo que muere en la lucha subsiguiente. Consternado por su caída en desgracia, da la espalda a la Iglesia y se da a la fuga.

9. Inkheart 39% / 45%

Mo (Brendan Fraser) y su hija, Meggie, tienen la capacidad de dar vida a los personajes de un libro de cuentos con solo leer en voz alta. Ese regalo fracasa cuando invoca accidentalmente a Capricornio, el malvado villano de la novela “Corazón de tinta”. Mo y Meggie deben encontrar la manera de enviarlo de regreso a su reino literario, pero la tarea no será fácil, ya que al malhechor le gusta su nuevo mundo y no lo dejará voluntariamente.

8. A Man’s Story 33% / 40%

El cineasta Varon Bonicos cubre 12 años de la vida del diseñador de moda Ozwald Boateng.

7. The Da Vinci Code 26% / 57%

Un asesinato en el Museo del Louvre de París y las pistas crípticas en algunas de las pinturas más famosas de Leonardo da Vinci conducen al descubrimiento de un misterio religioso. Durante 2000 años, una sociedad secreta guarda de cerca la información que, en caso de que salga a la luz, podría sacudir los cimientos del cristianismo.

6. The Tourist 20% / 42%

Durante un viaje improvisado a Europa para reparar un corazón roto, el profesor de matemáticas Frank Tupelo (Johnny Depp) se encuentra en una situación extraordinaria cuando una atractiva extraña, Elise (Angelina Jolie), se interpone en su camino. Su flirteo aparentemente inocente se convierte en un peligroso juego del gato y el ratón mientras varias personas, que piensan que Frank es el amante ladrón de Elise, Alexander Pearce, intentan capturar a la pareja.

5. Transcendence 19% / 37%

El Dr. Will Caster (Johnny Depp), la principal autoridad mundial en inteligencia artificial, está llevando a cabo experimentos muy controvertidos para crear una máquina sensible. Cuando los extremistas intentan matar al médico, sin darse cuenta se convierten en el catalizador para que tenga éxito. La esposa de Will, Evelyn (Rebecca Hall) y su mejor amigo, Max (Paul Bettany), solo pueden ver cómo su sed de conocimiento evoluciona hacia una búsqueda omnipresente de poder, y sus seres queridos pronto se dan cuenta de que puede ser imposible detenerlo.

4. Legión 19% / 31%

Para los clientes y el personal de un polvoriento restaurante al borde de la carretera, el día comienza como de costumbre, pero cuando los teléfonos se apagan y una dulce anciana ataca, es un presagio del terror que se avecina. A medida que la naturaleza horrible de la situación se asimila, llega la ayuda del arcángel Miguel (Paul Bettany), quien le dice a una camarera embarazada que su bebé por nacer es la última esperanza de la humanidad, y que hará cualquier cosa para protegerlo.

3. Firewall 18% / 37%

El experto en seguridad bancaria Jack Stanfield (Harrison Ford) construye una carrera sobre la base de su experiencia en el diseño de sistemas informáticos a prueba de robos para instituciones financieras. Sin embargo, un cerebro criminal (Paul Bettany) secuestra a su familia, y debe trabajar febrilmente para encontrar una manera de irrumpir en su propio sistema y robar $100 millones, porque las vidas de sus seres queridos están en juego.

2. Priest 15% / 46%

En una sociedad devastada por siglos de guerra entre humanos y vampiros, un legendario sacerdote guerrero (Paul Bettany), un veterano del último conflicto, vive en una ciudad cerrada gobernada por la iglesia. Cuando una manada de vampiros asesinos secuestra a su sobrina (Lily Collins), el sacerdote rompe sus votos sagrados y se dispone a rescatarla antes de que los chupasangres la muerdan. Junto a él en su búsqueda están el novio de su sobrina (Cam Gigandet) y una ex sacerdotisa (Maggie Q) con habilidades de lucha sobrenaturales.

1. Mortdecai 12% / 30%

El carismático aristócrata británico y comerciante de arte sombrío a tiempo parcial Charlie Mortdecai (Johnny Depp) sufre de una constante falta de fondos para mantener su exuberante estilo de vida, así que cuando Alistair Maitland (Ewan McGregor), un amigo de la universidad y oficial del MI5, le pide que encuentre un cuadro de Goya robado, acepta. Pero Charlie no es el único que tiene diseños en la pintura; una heredera estadounidense y un revolucionario también lo quieren, porque se rumorea que la obra de arte contiene el código de una cuenta bancaria llena de oro nazi.