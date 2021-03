Durante la primera temporada de “WandaVision”, los fans de la serie de Disney Plus y Marvel, esperaban que Mephisto hiciera su aparición y se revelara como el villano que estaba controlando a Wanda Maximoff, sin embargo, eso nunca sucedió.

Agatha Harkness, una antigua bruja que en el los cómics de Marvel es la mentora de la Bruja Escarlata, fue la villana de la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany y no Mephisto o incluso Magneto como algunos pensaron.

Mephisto apareció en el Vol. 2 de “The Vision and the Scarlet Witch” y se convirtió en uno de los mayores enemigos de Wanda, además, es parcialmente responsable de crear a los hijos de Scarlet Witch, por eso cuando nacieron sus gemelos algunos fanáticos creían que el demonio estaba escondido en Westview.

De hecho, asumieron que el Pietro Maximoff de Evan Peters era Mephisto, pero como lo descubrió Monica al final de “WandaVision” era alguien llamado Ralph Bohner.

Así luce Mephisto en los cómics de Marvel (Foto. Marvel Comics)

¿POR QUÉ MEPHISTO O MAGNETO NO FUERON INCLUIDOS EN “WANDAVISION”?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el showrunner Jac Schaeffer reveló que nunca estuvo en los planes traer a Mephisto y Magneto a la historia de Wanda y Vision, a pesar de las expectativas de los fans.

“No di vueltas y vueltas, pero [la cantidad de teorías de los fans] sí me afectó, tengo que admitirlo”, dijo Schaeffer a THR. “Soy un complaciente con la gente; quiero que la gente sea feliz. Pero en cuanto a la suma total de la serie, no quería romper ninguna promesa, y no creo que alguna vez hayamos prometido a un gran hombre malo”.

Asimismo, agregó: “Está claro que el antagonista final del programa es el dolor y que Agatha es el antagonista externo. En cuanto a esas teorías, me puse un poco nervioso, pero incluso en este punto, no quiero a Mephisto ni a Magneto. Como espectador, eso no es lo que me gustaría de esta serie”.