Cuando “WandaVision” se estrenó, los fans estuvieron muy felices por la presentación de Billy y Tommy, los gemelos que habían nacido directamente de Wanda luego de un misterioso embarazo. Sin embargo, sus destinos no son tan alentadores luego del capítulo nueve y final de la serie.

El 5 de marzo, “WandaVision” emitió su final de temporada con un sin fin de revelaciones. Si bien ya se había revelado que Agatha Harkness estaba detrás de todo lo que pasaba en la serie, Hayward también utilizó a Vision para crear su propia versión al que se le denominó White Vision. En la batalla final, Wanda y Vision de Westview salieron victoriosos, pero a un costo que ellos no imaginaban.

Como era de esperarse, toda la farsa que había montado Agatha con sus poderes, y con la ayuda de Wanda, debía desaparecer. Wanda tomó la decisión de regresar todo a la normalidad una vez que venció a la malvada bruja, convirtiéndose enteramente en la Bruja Escarlata y despidiéndose de Vision y sus gemelos para siempre.

O eso es lo que pareció en la pantalla chica. Si por algo debe caracterizarse “WandaVision”, es por sus increíbles giros en la historia, por lo que el final de Vision, Billy y Tommy no serían realmente definitivos en el mundo del MCU. Pero, ¿Qué pasó con estos pequeños realmente? ¿Se les podrá ver en el futuro? Aquí te lo contamos.

¿QUÉ PASÓ CON BILLY Y TOMMY AL FINAL DE “WANDAVISION”?

Wanda abraza su verdadero ser como la Bruja Escarlata (Foto: Disney Plus)

Después de decirle adiós a Vision, Billy, Tommy y Westview en su conjunto, encuentra a Wanda viviendo muy tranquila y remotamente en una casa a orillas del lago, rodeada de vastas montañas. Es un mundo alejado de Westview y, aparentemente, de cualquiera y en cualquier otro lugar, mientras Wanda busca recuperarse de lo que sucedió.

Una vez más, Wanda está haciendo algo extraño, ahora proyectando una versión diferente de sí misma. Mientras que la real se hace un té, su contraparte astral está leyendo el Darkhold, el libro de magia que tomó de Agatha. Como insinúa Agatha, el Darkhold es un artefacto increíblemente poderoso y está lleno de hechizos de magia oscura que pondrían en peligro a cualquiera.

Su poder puede corromper al lector e incluso provocar desgarros en el tejido de la realidad misma. Dado que el libro contiene información sobre la Bruja Escarlata, es probable que Wanda quiera averiguar exactamente quién y qué es, y claramente ya ha aprendido algunas habilidades nuevas, como la capacidad de separarse en dos seres para poder aprovechar el tiempo.

Wanda comienza a aprender del Darkhold, el libro maldito que obtuvo de Agatha (Foto: Disey+/ Marvel)

Aún más curioso, y siniestro, es que Wanda escucha a los gemelos, Billy y Tommy, pidiéndoles ayuda mientras lee el Darkhold, que plantea grandes preguntas sobre cómo los está escuchando Wanda. Una posibilidad es que, como sucedió con Wanda creando Westview, su dolor la está impactando tanto que el tejido de la realidad que está comenzando a romperse a su alrededor.

Esto sería congruente porque ahora está leyendo algo tan peligroso y poderoso que no tiene una descripción completa ni tampoco entiende cómo funciona realmente. Las voces de los gemelos también podrían sugerir que han sido resucitados o llevados a alguna otra dimensión, ya que, nuevamente, Darkhold puede dañar la realidad y al final de “WandaVision”, o Wanda u otra entidad los salvó de desaparecer.

Un villano que ha sido objeto de teorías anteriormente es Nightmare, que no solo se rumoreaba para “WandaVision” sino también para “Doctor Strange en el Multiverso de la locura”, y que él tuviera los gemelos en la Dimensión de los sueños encajaría como configuración para “Doctor Strange 2″, así como una razón plausible para que Wanda esté escuchando sus voces ahora.

Al final, Wanda se despide de sus hijos y de Vision (Foto: Disney+)

Incluso ha habido algunas referencias de “pesadillas” en “WandaVision”, incluida una en “The Series Finale”, por lo que esto es posible. Pero quizás lo más probable es que esto apunte a Chthon, un dios anciano de Marvel Comics. Allí, Chthon es el creador no solo del Darkhold, sino también la fuente de la Magia del Caos, el mismo poder que se ha revelado que Scarlet Witch tiene.

En los cómics, fue Chthon quien imbuyó a Scarlet Witch con su Magia del Caos, diseñada como un medio para volver a entrar en el mundo algún día cuando sus poderes se desataran por completo. Y, del mismo modo, Darkhold tenía la intención de darle un punto de apoyo en la realidad, para que potencialmente pudiera regresar.

Todo eso encaja con lo que ha hecho “WandaVision”, y con certeza lo que muestran sus escenas posteriores a los créditos. Marvel ha explicado que Scarlet Witch tiene Magia del Caos, pero no cómo la tiene, por lo que integrar a Chthon a su narrativa como el ser detrás de ella tendría sentido dada la configuración. Esto luego conduciría muy bien a “Doctor Strange 2″, donde se ha confirmado que Wanda aparecerá.

Como nuevo Maestro de las Artes Místicas y el llamado Hechicero Supremo, deberá ayudar o detener a Wanda con lo que sea que provoque por el Darkhold (Foto: Marvel Studios)

Dado que está trayendo el “Multiverso de la locura”, entonces debe haber una causa importante y poderosa para eso, y una que requiera el trabajo de Wanda y Strange juntos. Cuanto más Wanda use el Darkhold y su Magia del Caos, más fácil será para Chthon entrar en esta realidad. Como puede reescribir la realidad en una escala incluso mayor que la de Wanda, no está más allá de él haber encontrado una manera de traer de vuelta a los gemelos, o al menos, crear las voces, para atormentar a Scarlet Witch.

Dado que el Doctor Strange está en camino de convertirse en Hechicero Supremo en el MCU, y es un Maestro de las Artes Místicas, entonces todo esto caería directamente en su deber como algo que haría. Por lo tanto, “Doctor Strange en el Multiverso de la locura” puede ver a Wanda desatando a Chthon y abriendo un pase en el multiverso, y Wanda y Strange trabajando para luego detenerlo.

Aunque no se muestra lo que pasó con Billy y Tommy, estos podrían aparecer más adelante resucitados por Wanda u otra entidad (Foto: Marvel Comics)

Para los propios gemelos, hay formas en las que pueden regresar. Puede ser que Chthon los devuelva a la realidad en un intento de llegar a un acuerdo con Scarlet Witch, o que haya otra forma en que resuciten. Dado que Marvel aparentemente se está construyendo para los “Young Avengers”, y Billy y Tommy, como Wiccan y Speed, son una parte clave de eso, sería una gran sorpresa si las versiones de ellos no estuvieran entre el equipo de “Young Avengers” de MCU.

Al hacer que Wanda escuche sus voces en la escena posterior a los créditos de “WandaVision”, sienta las bases de que aún pueden sobrevivir incluso sin el Hex. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” podría verlos correctamente restaurados, configurando aún más el futuro de “Young Avengers” dentro del MCU y forjar un futuro junto a Wanda como aliada mas no como enemiga de la realidad.