En el final de la serie “WandaVision”, Agatha Harkness confirma sutilmente que Bruja Escarlata es la hechicera más fuerte del Universo Cinematográfico de Marvel, diciendo que podría vencer incluso al Hechicero Supremo. Pero, ¿Quién es este personaje? ¿Acaso es Doctor Strange u otra persona?

Hay buena evidencia para demostrar que eso es cierto, y no una mera exageración de las cosas. Uno de los muchos misterios del episodio final fue la identidad del libro mágico de Agatha, que se confirmó que era Darkhold, el libro de los condenados, y su capítulo sobre la Bruja Escarlata explicaba cuán poderosa es la magia del personaje.

Los espectadores han visto a Wanda Maximoff enfrentarse a varias personas, superhéroes y supervillanos, y llegar a la cima. Su poder se puso de manifiesto en “Avengers: Infinity War” cuando derrotó a un enjambre de Outriders en Wakanda; luego, poco después, logró contener a Thanos, un villano que Iron Man solo podía lastimar lo suficiente como para producir una gota de sangre.

Luego, en “Avengers: Endgame”, Wanda estuvo a punto de matar a Thanos, es decir, hasta que obligó a su nave a ejecutar un bombardeo aéreo en el complejo de los Vengadores. Sin embargo, los fans ahora tienen una confirmación directa que supera los poderes del Hechicero Supremo, un título que ganó Doctor Strange.

¿QUIÉN ES REALMENTE EL HECHICERO SUPREMO EN LA PROFECÍA DE “WANDAVISION”?

Doctor Strange es el candidato más probable al título del Hechicero Supremo, pero aún no se ha decidido del todo (Foto: Marvel)

Si bien la respuesta probable para la identidad del Hechicero Supremo sería Doctor Strange, debe tenerse en cuenta que no se le otorgó automáticamente el papel después de la muerte de The Ancient One en “Doctor Strange” de 2016. Según Wong, Strange todavía tenía mucho que aprender. “La noticia de la muerte del Anciano se esparcirá por el Multiverso. La Tierra no tiene un Hechicero Supremo que la defienda. Debemos estar preparados”.

Si bien el Doctor Strange ciertamente parece haber aprendido mucho desde entonces y utilizó una variedad de poderosos hechizos en “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”, aún no ha habido ningún tipo de confirmación oficial de que recibió el rango y el título que tiene en los cómics.

En cualquier caso, el Hechicero Supremo puede estar en problemas en el futuro cercano de la MCU, ya que la lectura de Agatha del Darkhold revela que el poder de la Bruja Escarlata “supera al del Hechicero Supremo”. Además, Agatha le dice a Wanda que su destino es destruir el mundo.

Wanda se convierte en la Bruja Escarlata (Foto: Disney+ /Marvel)

Si bien Wanda parece bastante decidida a forjar su propio camino y no dejar que Agatha dicte quién es o en qué podría convertirse, las implicaciones de esta profecía son bastante sombrías, especialmente si significa que Wanda y el Hechicero Supremo algún día se opondrán uno a otro. También es posible que esta caída de nombre signifique que existe un Hechicero Supremo actual, y podría ser el propio Strange.

Independientemente de si Doctor Strange ya ha obtenido el título de Hechicero Supremo después de las películas de los vengadores si todavía está trabajando en ello, parece ser el candidato más probable. Si aún no lo tiene, tal vez los eventos de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” lo verán finalmente ganarlo en el MCU.

Wanda abraza su verdadero ser como la Bruja Escarlata (Foto: Disney Plus)

Sin embargo, se ha informado que Wanda también aparecerá en la película, aunque queda por ver si será amiga o enemiga. Dada esta profecía, esa distinción está muy en el aire. Sin embargo, el final de la serie terminó con Wanda estudiando desde el Darkhold mismo después de que derrotó a Agatha y dejó la ciudad de Westview, lo que no puede ser una forma positiva de aprender los puntos más finos de la magia.

Si bien todavía existe la posibilidad de que el papel del Hechicero Supremo pueda pertenecer a otra persona en la MCU, el mayor problema es que aparentemente no podrán detener a Wanda como la Bruja Escarlata, sin importar quién sea. Si la Bruja Escarlata decide convertirse en villana y seguir su destino en Darkhold, el MCU podría ser destruido luego de “WandaVision”

Al final, Wanda explora el Darkhold en su forma astral (Foto: Disney Plus)