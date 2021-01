Scarlet Witch reveló su embarazo en el episodio 2 de “WandaVision”, y podría tener importantes implicaciones para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La serie Disney Plus marcó oficialmente el lanzamiento de la muy esperada Fase 4 con dos episodios de debut, y ahora estrena cada semana un nuevo capítulo.

Protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany repitiendo sus roles del MCU como Wanda Maximoff, Scarlet Witch, y Vision, la serie se desarrolla después de los eventos de “Avengers: Endgame”. Después de un lanzamiento retrasado, “WandaVision” presentó una realidad que presenta a Wanda y Vision como una pareja casada en la ciudad Westview.

El episodio 3 de “WandaVision” trajo oficialmente a sus hijos Billy y Tommy, y prepara a los Jóvenes Vengadores en el proceso. Sin embargo, para muchos fans de la serie de Marvel, estos nombres no significan mucho porque no conocen las historias que presentaron los cómics de la compañía en su momento.

¿Quiénes son Billy y Tommy realmente? ¿Por qué son tan importantes en el MCU y para su futuro en Disney Plus? La revelación de una familia en crecimiento se guardó para el final del episodio 2, lo que permitió que el episodio 3 de “WandaVision” se centrara por completo en la llegada de los gemelos y esto es todo lo que se sabe de ellos según Los Angeles Times.

¿QUIÉNES SON BILLY Y TOMMY? HISTORIA, ORIGEN Y PODERES DE LOS GEMELOS DE “WANDAVISION”

Vision está feliz por sus hijos, pero podría ser el inicio del fin para su realidad (Foto: Disney Plus)

El episodio 3 de “WandaVision” sigue a la pareja mientras intentan prepararse para la llegada de sus hijos, que está sucediendo a un ritmo alarmantemente rápido. Discuten los nombres de los bebés, redecoran la casa y tienen a los niños en un lapso de aproximadamente 24 horas en sus mentes.

Al final del capítulo, Wanda y Vision tienen a los gemelos llamados Billy y Tommy. Sus llegadas podrían tener enormes ramificaciones en la historia de “WandaVision” y el futuro de MCU a medida que los miembros de los Jóvenes Vengadores continúan apareciendo en otras series y películas de Marvel.

Wanda podría perder la cabeza si sus hijos terminan no siendo reales (Foto: Disney Plus)

Scarlet Witch creó por primera vez a sus gemelos Billy y Tommy en las páginas de “Vision y The Scarlet Witch”. Sabiendo que ella y Vision no podían crear físicamente niños juntos, Wanda usó sus poderes para darles vida. La concepción real se produjo accidentalmente durante una pelea con los descendientes de la bruja conocida como Agatha Harkness.

Sin embargo, su embarazo no se mueve tan rápido como en “WandaVision”, ya que Billy y Thomas no nacen hasta el final de la serie de 12 números. Más tarde se reveló que Wanda tomó prestada la esencia vital de Mephisto para crear a sus hijos. Pero, Mephisto finalmente recuperó las almas de los niños, sacándolos de la realidad.

Wiccan y Speed descubrieron que eran gemelos y por eso buscaron información de su pasado (Foto: Marvel Comics)

Esto llevó a Agatha Harkness a borrar los recuerdos de Wanda de haber tenido hijos en primer lugar. Billy y Tommy luego regresaron al universo de los cómics de Marvel y se reveló que sus almas no fueron destruidas, sino que renacieron. En lugar de crecer juntos como Billy y Tommy Maximoff, los niños se separaron.

Billy se convirtió en el hijo mayor de Jeff y Rebecca Kaplan, mientras que Thomas es el único hijo de Frank y Mary Shepherd. Wanda no tenía idea de que Billy y Tommy seguían vivos hasta que fueron adolescentes. Para entonces, Billy y Tommy habían desarrollado superpoderes y eran conocidos como Wiccan y Speed.

Billy y Tommy forman parte de los Jóvenes Vengadores y estos podrían aparecer en la Fase 4 del MCU (Foto: Marvel Comics)

Billy es un mago mutante como su madre y tiene varios poderes similares, como la deformación de la realidad y la teletransportación, pero sus hechizos solo funcionan si puede oírlos. Tommy es un velocista como su tío Quicksilver. Finalmente conocieron a Scarlet Witch y le contaron de su conexión después de convertirse en superhéroes como parte de los Jóvenes Vengadores.

La presentación de Billy y Tommy, incluso cuando eran bebés, es el último paso en el plan de MCU para presentar a los Jóvenes Vengadores. Wiccan fue uno de los héroes originales del grupo, y con Iron Lad se unieron a Teddy Altman, alias Hulkling, y Eli Bradley, alias Patriot, como miembros fundadores oficiales.

Cassie Lang, también conocida como Stature, y Kate Bishop, también conocida como Hawkeye, se unieron a ellos poco después. Speed no se unió al equipo hasta que un Vision reconstruido lo ubicó como parte del Programa a prueba de fallas de los Vengadores. Fue entonces cuando Wiccan y Speed descubrieron que eran gemelos.

Todo parece indicar que Marvel está uniendo a los Jóvenes Vengadores para una película o serie en Disney Plus (Foto: Marvel Comics)

Si “WandaVision” ya los presenta como bebés en el episodio 3, el programa podría envejecerlos para los Jóvenes Vengadores con bastante rapidez. Están muy lejos de ser miembros del grupo en este momento, pero eso podría cambiar al final de los nueve episodios de “WandaVision”.

Se unirían a Cassie Lang, Kate Bishop, y America Chavez, como miembros confirmados de los Jóvenes Vengadores en la Fase 4. Esto supone que el programa terminará con Billy y Tommy aún existiendo en el MCU de alguna forma. Sin embargo, si el programa se mantiene fiel a sus historias de los cómics, la posibilidad de que no sean “reales” podría dar a Billy y Tommy un papel destacado en el final de “WandaVision”.

La pérdida de Billy y Tommy es un momento traumático en la historia de Scarlet Witch que condujo directamente a los eventos de “House of M”. Se reveló en el evento “Avengers: Disassembled” que los recuerdos de Wanda de tener hijos se desencadenaron después de un comentario descuidado de otro Vengador.

Wanda, Billy y Tommy reencontrándose como una familia (Foto: Marvel Comics)

Esto la llevó a orquestar los eventos que provocaron la muerte de Vision y Hawkeye, y Magneto y el Profesor X se llevaron a Scarlet Witch para tratar de evitar que su estado mental se fracturara. Sin embargo, durante este tiempo, Wanda no quería nada más que recuperar a su familia.

Ella cambió la realidad de Marvel para que los mutantes fueran la especie dominante, pero Wanda también le quitó sus propios poderes y trajo de vuelta a sus hijos. Esperaba poder finalmente vivir una vida pacífica con su familia. Esto no duró después de que Wolverine recordara la realidad original y ayudó a restaurar los recuerdos de varios otros.

Wanda crea una nueva realidad para poder vivir en paz con su familia (Foto: Marvel Comics)

Si bien el final de “WandaVision” probablemente no será una recreación exacta de “House of M”, hay muchas señas de que la historia se adaptará en el programa de alguna manera. Esto podría incluir que el programa le quite la vida feliz y la familia que ha intentado crear Wanda en la ciudad ficticia de Westview.

Ese momento podría ser lo que le da a “WandaVision” un gran final y prepara el escenario de locura del multiverso que se avecina en la Fase 4. Con Scarlet Witch regresando en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la posibilidad de que pierda a Billy y Tommy podría configurar aún más el papel de Wanda como una villana en el futuro de Marvel.

Wanda pierde la cabeza al descubrir la verdad de sus gemelos (Foto: Marvel Comics)