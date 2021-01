Creada por Jac Schaeffer, “WandaVision”, es una miniserie basada en los personajes de Marvel Comics Wanda Maximoff, también conocida como Scarlet Witch, y Vision. La historia tiene lugar en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y sigue los eventos posteriores a la película “Avengers: Endgame”.

La serie limitada se estrenó con sus dos primeros episodios el 15 de enero de 2021, y es protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany como Wanda y Vision respectivamente. El programa también cuenta con apariciones de Teyonah Parris, Kathryn Hahn, Kat Dennings y Randall Park.

Este último interpreta al agente del FBI Jimmy Woo, pero los fans ya lo conocían por su participación en “Ant-Man and the Wasp”. En la cinta del 2018 de Marvel Studios, Woo era el encargado de vigilar a Scott Lang para que cumpla su arresto domiciliario, algo que no pudo controlar por los increíbles poderes de Ant-Man.

Ahora, ha llegado a “WandaVision” como un apoyo del FBI hacia S.W.O.R.D, la nueva división secreta que busca entender qué ha pasado en la ciudad de Westview. Él es un agente tradicional y prefiere escribir las cosas que tiene que averiguar en una pizarra, pero lo que han identificado los fans de la serie es que casi todas sus preguntas ya han sido respondidas. Esto es lo que dice Screenrant.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE JIMMY WOO EN “WANDAVISION”

Las respuestas a todas las preguntas de Jimmy Woo (Foto: Disney Plus)

1. ¿Por qué una forma hezagonal?

¿Qué significan las formas hexagonales en "WandaVision"? (Foto: Disney Plus)

La primera pregunta de Jimmy Woo sobre “WandaVision” es sin duda la más difícil de responder. El uso continuo de un símbolo hexagonal a lo largo de los primeros episodios es algo que los espectadores ya comenzaron a percibir, pero su significado no ha sido confirmado. El episodio 4 también agregó otra arruga a este misterio, ya que reveló que el campo de energía que rodea a Westview también es la forma de seis lados.

S.W.O.R.D utilizó varios escaneos para tratar de determinar el significado del hexágono, pero hasta ahora se han quedado cortos. “WandaVision” deja este misterio para que los espectadores lo debatan. Una de las primeras teorías que se desarrolló a partir de las formas hexagonales fue que AIM es responsable de lo que sucede en la serie, pero no se ha sabido nada de ellos desde su aparición en “Iron Man 3″.

También existe la posibilidad de que la forma hexagonal en sí sea una referencia a los poderes de Scarlet Witch. A pesar de que la MCU no se ha referido a los poderes de Wanda como hechizos, así es como se los conocían en los cómics. La forma hexagonal también tiene otra conexión MCU, ya que es la forma de los portales para la Red de teletransportación neuronal universal.

2. ¿Por qué comedias de situación?

¿Por qué sitcoms? (Foto: Marvel/ Disney+)

La segunda pregunta de Jimmy Woo es por qué “WandaVision” se les presenta como una sitcom. El programa en sí aún tiene que proporcionar una buena explicación para esto, pero Darcy señala que no puede ser solo para su disfrute, o el de la audiencia. Los involucrados con “WandaVision” se han burlado de que hay una razón para las comedias de situación y que la respuesta llegará en una fecha posterior.

Por ahora, la mejor respuesta para el uso de este estilo de la comedia está ligada a la realidad perfecta en la que vive Wanda. Muchos han teorizado que esto se debe a que ella está controlando su realidad y está usando su conocimiento para transformar todo a como Wanda veía las comedias cuando era niña.

3. ¿Estamos en el mismo tiempo y espacio?

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), luego de librarse de Monica Rambeau en el episodio 4 de "WandaVision" (Foto: Marvel Studios)

El tiempo y el espacio en el que se desarrolla “WandaVision” es algo que el programa ha comenzado a revelar. Sí, los eventos ya han copiado el aspecto de las comedias de situación de las décadas de 1950, 1960 y 1970, pero no es entonces cuando parece que suceden. El episodio 4 de “WandaVision” confirma que solo han pasado uno o dos días desde que Monica Rambeau entró por primera vez en Westview y Scarlet Witch la echó.

Monica no envejeció significativamente durante este tiempo, a pesar de aparecer en múltiples épocas de comedias de situación. Por tanto, parece que el tiempo corre a un ritmo similar en Westview que en el exterior. En cuanto al espacio en el que ocurren los eventos de “WandaVision”, hay dos explicaciones principales en este punto.

El campo de energía alrededor de Westview está protegiendo a los que están en el exterior para que no vean lo que sucede dentro y aquellos que entran son transportados a una dimensión de bolsillo. S.W.O.R.D no puede obtener ninguna lectura sobre lo que está sucediendo más allá del campo de energía. Ya sea una creación de Wanda o algo más, todo se revelará al final de la serie de Disney Plus.

4. ¿Vision está vivo?

Vision está muerto, pero es resucitado por la mente de Wanda como una ilusión (Foto: Disney Plus)

La más fácil de responder a las preguntas de Jimmy Woo debería ser si Vision está vivo o no. Fue asesinado dos veces al final de “Avengers: Infinity War”: una por Scarlet Witch y luego otra por Thanos. El MCU aún no ha revelado qué sucedió con el cuerpo de Vision después de la película, pero Bettany ha confesado que todo se revelará al final de “WandaVision”.

La explicación esperada para el papel de Vision en “WandaVision” es que todavía está vivo como parte de la realidad alterada en la que se encuentran él y Wanda. Este es el caso en el episodio 4 cuando Scarlet Witch lo ve como la versión incolora de sí mismo con un agujero en su cabeza donde solía estar la Piedra de la Mente. A menos que Wanda haya logrado adquirir el cuerpo de Vision después de “Avengers: Endgame”, esta versión del androide no es la verdadera de la que se enamoró.