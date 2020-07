“Warrior Nun” (“La monja guerrera” en español) es una serie de fantasía que está basada en los cómics de Warrior Nun Areale estilo manga de Ben Dunn. La historia sigue las aventuras de una secta secreta de guerreros hermanos, llamada la Orden de la Espada Cruciforme (OCS), que lucha secretamente contra los demonios.

La serie de Netflix gira en torno a una joven de 19 años que se despierta en una morgue con una nueva oportunidad de vida y un artefacto divino incrustado en su espalda.

A lo largo de los capítulos, ella descubre que ahora es parte de un antiguo orden que se ha encargado de luchar contra los demonios en la Tierra, y las poderosas fuerzas que representan tanto el cielo como el infierno quieren encontrarla y controlarla.

Sin embargo, la producción original del gigante de streaming estaría basada en una historia real y esto habría inspirado a Ben Dunn para crear a “La monja guerrera”.

"La monja guerrera" es un cómic que se publicó en 1994 (Foto: Ben Dunn)

¿LA SERIE REALMENTE ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Este personaje que ahora vemos protagonizar ‘Warrior Nun’ en Netflix proviene del cómic ‘Warrior Nun Areala’, creado por Ben Dunn y publicado por primera vez en 1994. Con un estilo manga, cuenta la historia de la hermana Shannon Masters, un personaje muy a lo Juana de Arco que forma parte de una orden militar de monjas guerreras al servicio de la Iglesia Católica.

Viendo el resultado final de la ficción, cuesta creer que esté basado en una historia real. Al fin y al cabo, son monjas altamente entrenadas combatiendo demonios por las calles de Málaga. Sin embargo, su existencia se originó cuando el creador del cómic leyó un artículo en el New York Times, con fecha de febrero de 1994: ‘Black Belts and Blessings for East Harlem Nuns’.

“La hermana Marie Chantal podría ser el sueño más aterrador imaginable para las legiones de estudiantes católicos sonrientes y risueños: una monja experta en judo y taekwondo”

Así empezaba el artículo de David González, en el que se cuenta la curiosa historia de un grupo de monjas que formaban parte de la francesa Fraternidad Notre-Dame y que en 1991 fueron encargadas con la tarea de abrir un comedor social en el barrio neoyorquino de Harlem. En parte por afición y en parte por la delincuencia en las calles, la líder del grupo, la hermana Marie Chantal, se convirtió en cinturón negro de judo y taekwondo, provocando que todas sus compañeras siguieran el ejemplo y se apuntasen a clases de defensa personal y artes marciales a diferentes niveles.

“Mientras que la Hermana Marie Chantal es la atleta más ávida del grupo, la Madre Marie Martha dice que las otras monjas también aprendieron movimientos básicos de defensa personal porque habían escuchado que el barrio era peligroso”, escribió González.

Es así como Dunn comenzó a imaginar cómo sería una historia protagonizada por monjas guerreras , así que no dudó en plasmar su idea y 26 años después, la historia ha sido tomada para realizar una serie que ahora está disponible en Netflix.

"Warrior Nun": explicación del final de la serie de Netflix (Foto: Netflix)

