Tras el éxito de “We Can Be Heroes”, secuela independiente de “Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D”, Netflix confirmó una segunda parte de la película que ha sido vista por más de 44 millones de suscriptores desde su estreno el pasado 25 de diciembre.

A través de un tuit publicado el lunes 4 de enero de 2021, el gigante del streaming dio luz verde a la secuela, Robert Rodriguez una vez más al frente de la dirección. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre la producción, pero estaremos atentos a las novedades.

And breaking news: a WE CAN BE HEROES sequel is in development from writer-director Robert Rodriguez! https://t.co/FIEhkoAUlD — NetflixFilm (@NetflixFilm) January 4, 2021

¿QUÉ PASARÁ EN “WE CAN BE HEROES 2”?

Al final de “We Can Be Heroes” queda claro que los niños están preparados para tomar el relevo de sus padres y listos para enfrentar cualquier desafío que aparezca. Además, Missy Moreno (YaYa Gosselin) lo confirma con sus palabras finales: “Este fue el día en que nuestros héroes cayeron, pero otros se levantaron. En cuanto a los extraterrestres, volverán y cuando nos pidan ayuda, estaremos preparados. Estaremos listos”.

Por lo tanto, en una segunda parte la nueva generación de héroes deberá unirse nuevamente para luchar contra un nuevo peligro. Solo queda esperar para ver con que amenaza deberán lidiar los “Superheroicos”.

TRAILER DE “WE CAN BE HEROES 2”

“We Can Be Heroes 2” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de We Can Be Heroes | Sharkboy y Lavagirl 2

ACTORES Y PERSONAJES DE “WE CAN BE HEROES 2”

Aunque Netflix aún no ha confirmado el elenco de la nueva entrega es casi seguro que estos actores volverán.

YaYa Gosselin como Missy Moreno.

Lyon Daniels como Espagetti, hijo de la chica invisible.

Andy Walken como Ruedas, hijo de Miracle.

Hala Finley como Ojo, hijastra de la Srta. Granada.

Lotus Blossom como Acapella, Hija de la Sra. Voz.

Dylan Henry Lau como Camara Lenta, hijo de Blinding Fast.

Andrew Diaz como Caras, hijo de Crushing Low.

Isaiah Russell-Bailey como Rebobinar, hijo de Crimson Legend y Red Lightning Fury.

Akira Akbar as Fast Forward, hija de Crimson Legend y Red Lightning Fury.

Nathan Blair como Comodín, hijo de Tech-No.

Vivien Blair como Guppy, hija de Sharkboy y Lavagirl.

Priyanka Chopra Jonas como la Srita. Granada, una líder de una organización llena de niños superpoderosos.

Pedro Pascal como Marcus Moreno, un superhéroe y maestro espadachín.

Adriana Barraza como Anita Moreno, madre de Marcus y la abuela de Missy.

Boyd Holbrook como Miracle Guy, un superhéroe con fuerza sobrehumana.

Christian Slater como Tech-No, un superhéroe con poderes tecnológicos.

Taylor Dooley como Lavagirl, una superheroína con poderes basados en lava que es esposa de Sharkboy y madre de Guppy.

Sung Kang como Blinding Fast

Haley Reinhart como la Sra. Voz, una superheroina con un grito sonar.

JJ Dashnaw como Sharkboy. Un cameo silencioso, en el que su rostro está cubierto por una máscara, debido a Taylor Lautner, quien intepretó a Sharkboy en Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, no estaba disponible.

Christopher McDonald como el Presidente, Neil Anami.

J. Quinton Johnson como Crimson Legend, un superheroe que puede hacer explosiones solares.

Brittany Perry-Russell como Red Lightning Fury, Una superhéroina con poderes relámpago.

Jamie Perez como Invisi Girl

Brently Heilbron como Crushing Low, un superhéroe con super fuerza.

¿Qué actores volverán en la secuela de "We Can Be Heroes"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “WE CAN BE HEROES 2”?

“We Can Be Heroes 2” aún no tiene fecha de estreno en Netflix, pero lo más probable es que llegue a la plataforma streaming a finales del 2021 o incluso en el 2022.