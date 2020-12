El 25 de diciembre, en plena Navidad, se estrenó “We Can Be Heroes”, una película de superhéroes que fue escrita y dirigida por Robert Rodríguez. La misma funciona como una secuela en solitario de “Las Aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D”, la famosa película del mismo director que se estrenó en el 2005 junto a otras cintas como “Spy Kids”.

Desde su anuncio, la cinta causó un gran revuelo en las redes sociales por traer de regreso a estos personajes entrañables, Sharkboy y Lavagirl, en una nueva etapa de sus vidas como adultos y con una niña con sus poderes. Sin embargo, la historia no solo se centra en ellos, sino también de otros niños que deberán salvar a sus padres superpoderosos.

Con las actuaciones estelares de Priyanka Chopra, Haley Reinhart, Pedro Pacal, YaYa Gosselin, Boyd Holbrook, Sung Kang, Taylor Dooley y Christian Slater, la película gira en torno a una invasión alienígena a la Tierra, donde todos los superhéroes son capturados. Esto da pie a que la nueva generación se levante para salvarlos.

¿Qué pasó al final de la cinta y qué significa? En este artículo haremos un repaso de lo que sucedió al final de la película pero cuidado. Habrán SPOILERS de la misma más adelante, así que cuidado si es que aún no la han visto en Netflix.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WE CAN BE HEROES” Y QUÉ SIGNIFICA?

Los héroes son secuestrados por alienígenas (Foto: Netflix)

Como ya se mencionó anteriormente, la premisa ve a Sharkboy y Lavagirl ahora como adultos. Son padres superhéroes que tienen su propia hija, que tiene poderes de tiburón y de lava. La película trata sobre dos generaciones de superhéroes, y cuando los invasores alienígenas secuestran a los padres, los niños tienen que unirse para salvar el día, a sus padres y al mundo.

No obstante, esto no es fácil. Los niños no solo necesitan descubrir sus superpoderes, sino también trabajar en equipo. En última instancia, también deben hacer todo lo posible para rescatar a sus padres ya que sin ellos es posible que toda la Tierra quede en control de los misteriosos alienígenas.

Sharkboy y Lavagirl ahora tienen una hija (Foto: Netflix)

Ahora, el plan de los extraterrestres no es tan sencillo como parece. Resulta que todo fue una prueba para que los niños vean si estaban listos y la “toma de control” de la que hablaban los extraterrestres era en realidad que los niños reemplazaban a sus padres como los verdaderos héroes del día.

Los niños descubren esto a través de Ojo (Hala Finley), quien pensaban que era uno de ellos, pero en realidad era el líder de los extraterrestres, porque en su planeta los niños están a cargo. “Las cosas no van en la dirección correcta en su planeta y ustedes, hijos, están heredando los problemas de la Tierra, y necesitan poder solucionarlos, más temprano que tarde”.

El plan de los "extraterrestres" era que los niños tomen el control de la Tierra (Foto: Netflix)

Sabiendo cómo iban las cosas en la Tierra, los extraterrestres se infiltraron en el gobierno y la sede de The Heroics para entrenar a los niños y puedan descubrir sus poderes para que tomen el control. El rescate de sus padres fue la prueba final para demostrar que estaban preparados para resolver cualquier conflicto.

Y como lo demuestra la escena final de la película, los niños están preparados para tomar el relevo de sus padres y listos para enfrentar cualquier desafío que venga a continuación, como Missy Moreno (YaYa Gosselin) declara en una voz en off final:

Pedro Pascal viendo a su hija superar los obstáculos (Foto: Netflix)

“Este fue el día en que nuestros héroes cayeron, pero otros se levantaron. En cuanto a los extraterrestres, volverán y cuando nos pidan ayuda, estaremos preparados. Estaremos listos”, anunciando que habrá en definitiva una segunda parte donde la nueva generación de héroes deberá unirse de nuevo para luchar contra la amenaza.

Netflix no ha anunciado oficialmente una segunda parte de “We Can Be Heroes”, pero es posible que si la película recolecta el suficiente éxito, la plataforma ordene una segunda parte con la nueva generación de Heroics. Solo queda esperar a ver cuál sería la verdadera amenaza que ellos enfrentarían en el futuro para la segunda película.

La nueva generación de superhéroes se alza en "We Can Be Heroes" (Foto: Netflix)