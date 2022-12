“Wednesday” es uno de los grandes éxitos de Netflix. La serie protagonizada por Jenna Ortega aborda parte de la historia de Merlina Addams y, sin dudas, su peculiaridad la ha convertido en una de las producciones favoritas de la mayoría de suscriptores del servicio de streaming.

En los últimos días, surgió una curiosa discusión en redes sociales, respecto al nombre del personaje protagónico de la ficción dirigida por Tim Burton. Si bien es conocida en España como Miércoles (traducción literal del título en inglés), esto no sucede en Latinoamérica, pues en este territorio fue denominada como Merlina.

Evidentemente, ambas son adaptaciones de la propuesta inicial del caricaturista Charles Addams. ¿Quieres saber más al respecto? A continuación, descubre el curioso origen del nombre de la hija de los locos Addams en inglés.

¿CUÁNDO SE CREARON LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES DE LA FAMILIA ADDAMS?

Charles Samuel Addams fue el caricaturista que creó las historietas sobre “La Familia Addams” (”The Addams Family”), que eran parte de las ediciones de The New Yorker.

De acuerdo con The Telegraph, el artista comenzó a dibujar a sus famosos personajes a principios de la década de 1930. En ese momento, ninguno de ellos tenía nombre.

Fue recién en 1963, cuando Filmways TV Productions decidió lanzar la serie “Los locos Addams” y se comercializaron los primeros muñecos de los protagonistas, que Charles se vio obligado a denominarlos de alguna forma.

Entonces, decidió que Morticia sería el nombre de la madre y el actor John Astin lo ayudó a seleccionar el nombre Gómez para el padre. Le costó que aceptaran llamar Pubert al hijo de la pareja, por lo que finalmente escogió Pugsley para él.

Los cuatro integrantes de "La Familia Addams" no tuvieron nombre, hasta que se lanzó la serie de televisión de los años 60 (Foto: Netflix)

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DEL NOMBRE DE LA PROTAGONISTA DE “WEDNESDAY”?

Charles Addams no sabía cómo llamar a la hija de la familia, aquel personaje con seis dedos en un pie y el gusto por lo macabro, descrito en los textos originales como “una niña solemne, remilgada en el vestir y, en general, bastante perdida”.

Un día, se encontró en un bar con la actriz y poeta Joan Blake y le contó el problema que tenía: “Me hizo reír y me dijo que la familia Addams se estaba convirtiendo en un programa de televisión, y que no tenía nombre para la niña pálida con la expresión inexpresiva y coletas características”, manifestó ella, según una publicación de The New Yorker en 2018.

Así, la intérprete lo sacó del apuro y recordó la canción “Monday’s Child”, popular tema infantil del siglo XIX. Este asignaba una característica a los niños según el día de la semana en el que nacieron, además de tener fines didácticos.

Esta es parte de la letra de la composición: “Monday’s child is fair of face. Tuesday’s child is full of grace. Wednesday’s child is full of woe...” (”El niño del lunes tiene un rostro hermoso. El niño del martes está lleno de gracia. El niño del miércoles está lleno de aflicción”).

Y así, al ser un personaje cargado de aflicción, se estableció que su nombre sería Wednesday. A partir de allí, surgieron las variantes como Miércoles o Merlina, propias del territorio español y latinoamericano, respectivamente.

Jenna Ortega como Merlina Addams en "Wednesday" (Foto: Netflix)

