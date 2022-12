Gwendoline Christie interpreta a la directora Larissa Weems en la nueva serie de Netflix de Tim Burton, “Wednesday”, que se ha convertido en la tercera ficción de la plataforma de streaming en ser vista más de mil millones de horas (y aún no llega ni al mes de estreno). La actriz confesó en una entrevista que estaba paseando con unos amigos en un campo cuando el director se comunicó con ella para el papel.

La actriz, que se hizo famosa gracias a su papel de Brienne de Tarth en “Game of Thrones”, también confesó que trabajar con Burton siempre fue uno de sus principales sueños a lo largo de su carrera; de hecho, cuando habló con él en videollamada, no podría creer que era el cineasta. Pero no fue todo, sino que, luego, el famoso directo le dio algunos privilegios que pocos actores tienen a la hora realizar su trabajo. ¿De qué se trata?

Cabe mencionar que “Wednesday” (“Merlina” en Hispanoamérica y “Miércoles” en España) es una comedia de misterio de Netflix que sigue a Merlina Addams después de trasladarse a la Academia Nevermore, donde intenta dominar sus poderes psíquicos, detener una monstruosa ola de asesinatos y resolver el misterio sobrenatural que afectó a su familia hace 25 años.

La visible diferencia de tamaño entre la directora Weems y Merlina (Foto: Netflix)

LOS PRIVELEGIOS DE GWENDOLINE CHRISTIE EN “WEDNESDAY”

Gwendoline Christie reconoce que aún se siente abrumada por el éxito de la serie de Netflix, pese a que ha sido parte de una enorme producción como lo fue “Juego de Tronos”. No obstante, se siente muy agradecida por la respuesta, pero, sobre todo, por los involucrados en la ficción. Y, principalmente, por haberle permitido tener ciertos privilegios; pues la actriz confesó que Burton le permitió tener la propiedad de Weems, dándole el “privilegio” de crear el papel como ella quería.

“Lo que fluía a través de mí más libremente era esta increíble oportunidad de empoderarme para mi creatividad y lo que pensaba”, desveló Christie.

En última instancia, se inspiró en las heroínas de Hitchcock, enigmas envueltos en misterio con la capacidad de transformarse.

“Lo que vi fue a esta mujer que siempre estuvo acostumbrada a estar en segundo lugar, siempre a la sombra de Morticia. Entonces pensé en una mujer en esa posición, una mujer joven en esa posición, ¿qué pensaría? ¿Qué debería hacer? yo mismo me crearía. ¿Y cómo haría eso? Miraría al portal mágico del cine y pensaría en otra dimensión, pensaría en una dimensión cinematográfica, porque ese es uno de nuestros portales reales y genuinos en nuestra Tierra, es el cine”, explicó.