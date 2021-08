CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Bryan Andrews con el guion de Ashley Bradley, “What If...?” es una serie animada de antología que explora lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ocurrieran de manera diferente.

En el primer capítulo, que se estrenó en Disney Plus en 11 de agosto de 2021, cuando Steve Rogers resulta gravemente herido, Peggy Carter se convierte en la primera súpersoldado del mundo.

Peggy Carter reemplaza a Steve Rogers y se vuelve la primera supersoldado (Foto: Marvel/ Disney+)

LA DECISIÓN QUE LO CAMBIA TODO

Cuando la agente Peggy Carter prefiere quedarse en la habitación donde está apunto de realizarse el experimento que convertiría a Steve Rogers en el primer super soldado, en lugar de subir a la cabina de observación, algunos eventos del MCU cambian.

El agente de HYDRA Heinz Kruger ataca las instalaciones antes de que Steve reciba el suero, asesina al Dr. Erskine y le dispara a Steve. Aunque Peggy elimina a Kruger, Rogers ya no es apto para el proyecto del super-soldado.

Sin otra persona que pueda remplazar a Steve de inmediato, Peggy salta a la máquina antes de que Flynn pueda detenerla y se convierte en la Capitana Carter. Debido al sexismo, la nueva superheroína es subestimada, pero Steve la motiva a luchar y a demostrar su valor.

Luego de recuperar el Tesseract, Peggy finalmente obtiene el respeto que merece y junto a Steve, que utiliza el traje HYDRA Stomper creado Howard Stark, se preparan para detener a Red Skull. Bucky también se une a la misión tras ser rescatado por su amigo y la super-soldado.

Howard Stark construye HYDRA Stomper para Steve Rogers (Foto: Marvel/ Disney+)

EL EVENTO TRÁGICO QUE NO LOGRARON EVITAR

Aunque Peggy evita que Bucky caiga del tren y se convierta en el Soldado del Invierno no puede salvar a Steve, quien queda atrapado en la explosión del tren mientras está en el HYDRA Stomper.

Sin embargo, Steve no está muerto, fue capturado por Red Skull quien quiere recuperar el Tesseract y liberar al Campeón de HYDRA que o ayudará a dominar el mundo. En medio de la pelea, el supervillano es aplastado por los tentáculos del monstruo que amenaza con devorar a Europa.

Al notar que la única oportunidad de vencerlo es empujarlo a través del portal mientras está sellado, Peggy se sacrifica por todos con la promesa de volver para el baile que le debe a Steve.

El primer capítulo de “What If...?” termina con la Capitana Carter saliendo del portal frente a Nick Fury y Hawkeye, quienes le informan que la guerra terminó hace setenta años. Al igual que sucedió con Steve Rogers en “Captain America: The First Avengers”, Peggy se convierte en una mujer fuera de tiempo.