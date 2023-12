Desde su lanzamiento en 2021, “What If...?” se convirtió en una de las producciones más populares no solo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) sino también Disney Plus. Este fenómeno se debe a las alocadas tramas en las que se exploran modificaciones de las historias canónicas de los Avengers, Guardians of the Galaxy y otros equipos y personajes de las cintas.

Con el estreno de la segunda temporadas, son varias las historias que vuelven a ponerse en escena, como un distópico pasado en “Marvel 1602″, el sacrificio de la Capitana Carter y más historias, que han elevado a más de 150 millones de dólares los costes de producción de un episodio.

Sin embargo, aunque las historias lucen prometedoras, hay una que ha llamado la atención por su relación con las fiestas navideñas y su protagonista, Happy Hogan, el guardaespaldas de Tony Stark y que ya en las cintas tuvo varios momentos icónicos, incluyendo su romance con la tía May Parker, quien se verá envuelto en una trama al puro estilo de “Duro de Matar”.

Póster de la segunda temporada de "What if...?" (Foto: Disney Plus)

“¿Y SI HAPPY HOGAN SALVARA LA NAVIDAD?”, QUE COMBINA MARVEL Y “DIE HARD”

El pasado domingo 24 de diciembre, Disney Plus estrenó “What If... Happy Hogan Saved Christmas?” (“¿Qué pasaría si… Happy Hogan salvara la Navidad?”, el tercer episodio de la segunda temporada, en el que el guardaespaldas, interpretado por Jon Favreau en las cintas, deberá enfrentar la amenaza de Justin Hammer y sus matones.

Ayudado por su pasante Darcy Lewis, personaje que tuvo su primera aparición en las cintas de Thor interpretada por Kat Dennings, el guardaespaldas evitará que Hammer tome la Torre Stark tras superar a Jarvis, la inteligencia artificial y asistente del millonario líder de los Avengers.

En la historia, Justin Hammer toma el control de la Legión de Hierro, los asistentes robóticos de IronMan que fueron introducidos en la segunda entrega de Los Vengadores, y con estos como aliados buscará las muestras de sangre de Hulk para convertirse a sí mismo en un ser poderoso.

Sin embargo, y muy a su estilo propio, Happy termina inyectándose la muestra de forma accidental, aunque solo se transforma parcialmente, por lo que deberá aplicar sus conocimientos como agente y acceder a los servidores de respaldo de Jarvis, llamados Werner, los cuales suenan como el icónico director y actor Werner Herzog.

Las referencias del episodio a la franquicia de John McClein son variadas, como el clásico “Let it Snow” antes de una explosión, Darcy asegurando que será Reginald VelJohnson, el asistente en “Die Hard 2″ o la aparición de Happy desde lo alto de la torre, emulando al detective cayendo del Nakatomi Plaza.

LOS ACTORES DE “¿Y SI HAPPY HOGAN SALVARA LA NAVIDAD?”