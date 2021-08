“What If...?” es la nueva entrega que hace Disney Plus sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). En una arriesgada idea, se presenta posibilidades que cambian las historias de distintos personajes icónicos del MCU, como Peggy Carter (Hayley Atwell), Steve Rogers (Josh Keaton), Howard Stark (Dominic Cooper), Toby Jones, entre otros.

La animación, además, cambia de elenco con el transcurso de los capítulos y responde a la lógica de los multiversos que tantos personajes e historias ha dejado en las películas de Marvel.

Marvel revela nuevo trailer de ‘¿Qué pasaría sí...?’ y la fecha de estreno en DIsney+. (Foto: El Nacional)

¿QUÉ NOVEDADES TRAE EL MCU?

STEVE ROGERS Y CHRIS EVANS

Muchos esperan escuchar la voz de Chris Evans en la serie animada “What If...?”. Sin embargo, a pesar de los rumores, esto no terminó por concretarse y quien se encargó de interpretar a “Skinny Steve Rogers” fue Josh Keaton. El actor ya ha trabajado en otros proyectos de Marvel, como Norman Osborn de la animación de “Spider-Man”. También ha participado en proyectos de DC, entre los que destacan “Hércules” y “Ben 10”.

"What If...?" ha servido para explorar las posibilidades del Universo Marvel sin tener que cambiar sus cimientos. En las imágenes, un cómic clásico de la editorial, así como las dos versiones de Peggy Carter y Steve Rogers de la pantalla. (Fuente: Marvel)

EL NARRADOR DE “WHAT IF...?”

La voz del narrador, la entidad casi divina que está en todos los episodios, es Jeffrey Wright, quien interpreta a “The Watcher”. Él supervisa todo lo que ocurre en el multiverso de MCU, pero sin interferir ni en los momentos más críticos. Wright es conocido por Westworld y Felix Leiter en las cintas de James Bond de Daniel Carig. Además, será Batman y Jim Gordon en un proyecto de HBO Max.

Jeffrey Wright, de regreso en "Westworld". Foto: HBO.

PEGGY CARTER Y EL CAPITÁN AMÉRICA

Una de las imágenes más impactantes de la nueva serie de Marvel Studios es la de Peggy Carter sosteniendo el escudo del Capitán América. En esta versión libre, ella es Capitana Carter luego de que Steve Rogers fuera herido por un miembro de Hydra. Peggy se convierte en el poderoso soldado del Dr. Erskine. De esta manera, la actriz Hayley Atwell regresa de manera notable al MCU.

Peggy Carter (Hayley Atwell) en "What If..?" episodio 1. Foto: Marvel Studios.

EL REGRESO DE DOMINIC COOPER COMO HOWARD STARK

Dominic Cooper regresa para darle su voz a Howard Stark, el hijo de Tony Stark, y, en este mundo diferente al conocido en las películas, él se encarga de transformarse en lo que hizo famoso y poderoso a su hijo: Iron Man. Esta armadura, por supuesto, tiene otro sentido y, en este multiverso, se llama The Hydra Stomper.

Marvel Studios presentó un nuevo tráiler de su serie animada “What If…?”. (Foto: Captura de video)

SAMUEL L. JACKSON

Samuel L. Jackson también regresa a al MCU en la serie animada “What If...?”, junto a Ojo de Halcón (Clint Barton), en unas escenas previas a lo que será la nueva versión de Thor, cuando este deje de ser digno de Mjolnir.

Nick Fury pierde su ojo durante los eventos de Captain Marvel, la última película de Marvel Studios que protagoniza Brie Larson (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “WHAT IF...?”?

La serie animada de Marvel, “What If...?” tendrá 10 episodios que estarán disponibles en la plataforma de Disney Plus.

