Luego del éxito de la primera temporada, Disney Plus estrenó en diciembre del 2023 la segunda entrega de “What If...?”, la serie de animación que explora nuevos escenarios del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), añadiendo nuevas historias con los personajes de cintas como Avengers, Guardianes de la Galaxia, entre otros.

La historia, contada desde la perspectiva de “El vigilante”, muestra nuevos universos en los que un cambio genera una historia distinta, como la Sharon Carter en lugar del Capitán América, T’Challa como Star Lord en lugar de Peter Quill o la dimensión de Marvel Zombies.

Con la llegada de la nueva temporada, la historia inicial explora a Nébula, pero un detalle llamó poderosamente la atención, y es la ausencia de Vin Diesel como Groot, el Coloso Vegetal y aliado de Rocket que solo puede decir una frase.

Groot apareció por primera vez en "Guardianes de la Galaxia" (Foto: Marvel / Disney Plus)

LA VOZ DE GROOT EN “WHAT IF...?”

Para la segunda temporada, los Guardianes de la Galaxia, incluyendo a Groot, tienen programada más de una aparición, aunque una de las más importantes ocurre en el primer episodio, titulado “What If... Nebula Joined the Nova Corps?” (“¿Qué pasaría si… Nebula se uniera a los Nova Corps?”).

En el estreno de la temporada, el mejor amigo de Rocket tiene solo dos líneas, las cuales fueron interpretadas por el actor de doblaje Fred Tatasciore, que tomó la posta de Vin Diesel en la labor de mencionar “Yo soy Groot” para transmitir emociones e intenciones del personaje.

Como se recuerda, una de las principales características del personaje es que solo puede repetir su nombre una y otra vez, y solo Rocket y Thor lo pudieron comprender desde un inicio, aunque sus compañeros Guardianes aprendieron su idioma con el paso del tiempo.

¿POR QUÉ VIN DIESEL NO INTERPRETA A GROOT?

Luego de tres cintas, la etapa de los Guardianes de la Galaxia bajo el mando James Gunn llegó a su fin y esto parece indicar que incluye a varios actores y sus personajes. Aunque en el caso de Groot este siguen en el equipo, no ocurre lo mismo con Vin Diesel.

“Sabes, simplemente... en ese frente, fue genial porque significó que la audiencia ahora puede entender la lengua vernácula, el lenguaje de este coloso Flora”, indicó el protagonista de “Rápidos y Furiosos” a Entertainment Tonight con relación a la última línea del personaje en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″

Cabe destacar que, en el cierre, cuando todos los miembros del equipo toman caminos separados, el personaje acaba con la tensión diciendo “Los amo, chicos”, rompiendo con años de solo decir su tradicional “I’m Groot”.

“Y eso es un testimonio de los diez años de lealtad con los que hemos sido tan bendecidos en esta franquicia con el personaje de Groot y la paciencia para que la gente espere tanto tiempo hasta que alguien diga tres palabras. Pero, como todo lo vivo, con paciencia y dedicación”, añadió.

Del mismo modo, es importante recordar que en el cast de la producción son varios los actores que no han vuelto para prestar su voz a sus personajes del UCM, como Mick Wingert supliendo a Robert Downey Jr. como IronMan o Lake Bell y Josh Keaton haciendo lo propio con Natasha Romanoff o Steve Rogers/Capitán América.