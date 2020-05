“White Lines” es una nueva serie española original de Netflix creada por Álex Pina (“La casa de papel”). Un thriller ambientado en la isla de Ibiza que arranca con la aparición del cadáver de un DJ inglés que llevaba 20 años desaparecido. Su hermana, Zoe, hace su misión descubrir quién lo mató.

Su búsqueda la arrastrará a un mundo de discotecas y mentiras que le obligará a enfrentarse a su propio lado oscuro en un lugar donde la gente vive al límite. La ficción es un absorbente thriller con mentiras, sexo y muerte que merece la pena ver.

La ficción dirigida por Nick Hamm, Luis Prieto y Ashley Way tiene como protagonistas a Laura Haddock, Juan Diego Botto, Marta Milans, Daniel Mays, Nuno Lopes, Pedro Casablanc y Angela Griffin, entre otros. La primera temporada tiene 10 episodios de 60 minutos cada uno y su rodaje se realizó en 2019 en diferentes localizaciones de las Islas Baleares como Mallorca e Ibiza.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “WHITE LINES”?

En el transcurso de sus 10 episodios, “White Lines” revela gradualmente lo que le sucedió a Axel, luego de la asombrosa fiesta de cumpleaños de la que desapareció misteriosamente. Se reveló que Axel había estado pasando por una crisis personal en los días previos a su fiesta, ya no estaba contento con su estilo de vida extravagante en Ibiza.

Como resultado, vendió los derechos de toda su música, así como los clubes que había establecido con Anna, Marcus y David, a la poderosa familia Calafat por una fracción de lo que valían.

Luego apiló todo el dinero en una enorme estatua de madera que prendió fuego para agregar al espectáculo de la celebración de su cumpleaños, todo sin decir una palabra a sus amigos.

La primera temporada de esta serie tendrá 10 episodios de 60 minutos cada uno (Foto: Netflix)

Su intención era hacer una escapada limpia de la isla y comenzar una vida nueva y más saludable en otra parte con la gente que realmente amaba. No hace falta decir que las cosas no salieron exactamente según lo planeado ...

Cuando su fiesta se estaba terminando, Axel y Anna pasaron un momento a solas donde él le contó lo que había hecho. Como era de esperar, ella estaba furiosa porque él había renunciado a la fortuna del grupo sin consultarlos.

Axel estaba en una piscina, esnifando cocaína cuando comenzó a convulsionarse en el agua. En lugar de ayudarlo, Anna mantuvo la cabeza bajo la superficie hasta que se ahogó como venganza por lo que hizo.

Inmediatamente después, Anna le pidió a su amante, Marcus (Cel Spellman / Daniel Mays), ayuda para deshacerse del cuerpo, amontonándolo en el auto de Oriol Calafat. Para su horror, cuando llegaron a un tramo de carretera vacío, oyeron un ruido en el maletero: ¡Axel todavía estaba vivo!

¿QUIÉN ES EL ASESINO DE AXEL?

En el episodio final, se resuelve el misterio que rodea el asesinato de Axel, y la revelación demuestra que la asesina es Anna. Como mencionamos líneas arriba, Axel aún continuaba con vida, pese a que Anna intentó ahogarlo.

Se liberó y comenzó a cojear lentamente, momento en el que Marcus tenía que tomar una decisión: ¿apoyaría a su amante, que enfrentaría un tiempo de cárcel grave por sus acciones, o su amigo, que le había robado su fortuna?

Lamentablemente, eligió el primero, retrocediendo el auto para derribar a Axel, antes de que Anna terminara el trabajo clavando un objeto afilado en su cuello.

Dado lo serviciales y amables que Anna y Marcus habían sido con Zoe desde su llegada a Ibiza, su participación en la muerte de su hermano fue un giro realmente impactante.

Se descubrió que otros dos sospechosos del asesinato, David y Oriol, eran inocentes, después de haber pasado la noche juntos después de tomar heroína.

¿POR QUÉ ANNA NO ESTÁ ENCARCELADA?

Varios espectadores también se habrían preguntado cómo Anna logra casarse sin ningún obstáculo a pesar de haberle dicho a Zoe que había matado a Axel. ¿Zoe no lo denuncia a la policía? ¿Por qué Anna no es tomada por la policía? Bueno, no importaría incluso si Zoe informa la confesión de Anna a la policía.

En el programa, se menciona varias veces cómo un cargo de asesinato “vence” veinte años después del crimen. Es decir, después de veinte años de cometer un asesinato, un asesino no puede ser castigado por su crimen. Esa es la razón por la que Anna puede caminar libre a pesar de haber matado a Axel. Esa es la razón por la cual el padre de Zoe intenta secuestrar a Oriol y llevarlo a Manchester. Él piensa que Oriol es el que había matado a Axel y no sería castigado por la ley española.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de White Lines | Netflix

TE PUEDE INTERESAR