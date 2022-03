¿Quién es quién en la familia de Will Smith y Jada Pinkett Smith? La última entrega de los Premios Óscar se hizo tendencia a nivel mundial por el golpe que le dio el actor de “Soy Leyenda”, que podría aparecer en una segunda parte, a su colega Chris Rock en plena ceremonia. Si bien el intérprete lo hizo por este motivo, la agresión dividió las opiniones de las redes sociales y también hizo crecer el interés por la familia Smith.

La celebridad de Estados Unidos se llevó todas las miradas a nivel internacional y no por el Óscar a Mejor actor por su trabajo en “Rey Richard: Una familia ganadora”. Sino que lo hizo por la bofetada que le dio al comediante.

Este incidente, por supuesto, se dio antes de que Will se llevara la estatuilla dorada, dejando atrás a figuras como Benedict Cumberbatch, quien da vida al “Doctor Strange” y que estuvo nominado por “El poder del perro”.

Smith se terminó disculpando públicamente, a través de su cuenta oficial en Instagram, pero la red sigue hablando de lo que sucedió en los Óscar el domingo 27 de marzo. Además, el público se ha preguntado sobre quién es quién en la familia del actor estadounidense. Aquí te lo contamos.

¿QUIÉNES CONFORMAN LA FAMIIA DE WILL SMITH Y JADA PINKETT SMITH?

Will Smith

De esta manera, el actor Will Smith es una de las cabezas de la familia que ha formado con Jada Pinkett Smith, su esposa. El intérprete de 53 años se hizo famoso por protagonizar “El príncipe del rap en Bel-Air”, entre 1990 y 1996. Luego, tuvo una prolífica carrera en el cine, con altos y bajos, y ganó su primer Óscar por dar vida a Richard Williams en “Rey Richard: Una familia ganadora”.

Will Smith en la última gala de los Premios Óscar. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Jada Pinkett Smith

Mientras que Jada Pinkett Smith es la otra cabeza de esta familia. Ella es una actriz, cantante, productora y empresaria estadounidense. Ganadora de diversos premios, destacó sobre todo por su papel de Niobe en la saga de “The Matrix”. Además, lideró la reconocida serie “Red Table Talk”, donde entrevistó a diversas personalidades de Hollywood, así como a los miembros de su hogar.

Jada Pinkett Smith en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Jada Pinkett Smith / Instagram)

Trey Smith

Willard Carroll “Trey” Smith III es un cantante estadounidense de 29 años. Nacido en Los Ángeles, es hijo de Will Smith y Sheree Zampino, la primera esposa del actor. El joven ha participado en eventos internacionales, como el Ncikelodeon Kids Choice Awards, y ha sido invitado a producciones como “All of Us”.

Trey Smith junto a su padre Will Smith en un evento público. (Foto: Trey Smith / Instagram)

Jade Smith

Jade Smith, por su parte, empezó su carrera como actor desde pequeño, con papeles en “En busca de la felicidad”, junto a su padre, además de protagonizar el remake de “The Karate Kid” junto a Jackie Chan. El joven también es un rapero estadounidense y tienen la edad de 22 años. Sus padres son Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Jaden Smith posando en un evento público. (Foto: Getty Images)

Willow Smith

Finalmente, Willow Camile Reign Smith, hija de Will y Jada, es una actriz, cantante y modelo estadounidense de 21 años. Debutó en el cine con la película “Soy leyenda”, protagonizada por su padre”. Ha lanzado una serie de sencillos. Y su carrera en la actuación ha sido marcado por sus papeles en “Madagascar”, “True Jackson”, entre otras producciones.

Willow Smith sonriendo mientras se besada por su padre Will Smith. (Foto: AFP)

¿CÓMO AGRADECIÓ WILL SMITH SU PRIMER ÓSCAR?

Por otro lado, tras una reñida competencia, el actor Will Smith obtuvo el premio Oscar en la categoría Mejor actor gracias a su trabajo en “King Richard”. Tras ser anunciado como ganador, ofreció un emotivo discurso de agradecimiento.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea este mundo. (…) Yo sé que esta sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable locuras sobre ti en este negocio, debes tener personas que te falten al respeto, debe sonreír y hacer como si todo estuviera bien, pero Richard Williams me dijo, en tu momento más alto es cuando debes tener cuidado porque es cuándo viene el diablo”, señaló el actor entre lágrimas al recibir el premio.