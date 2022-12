Recientemente, Andrea Legarreta y Galilea Montijo comentaron en el programa “Hoy” de Televisa acerca de un actor de telenovelas que les parece todo un galán. Se trata de William Levy, quien se encuentra en el centro de la conversación luego de hacer una fuerte declaración por sus redes sociales.

En los últimos días, se ha especulado sobre supuestos romances que habría tenido el intérprete cubano con figuras como Maite Perroni y Ximena Navarrete.

Lo que generó controversia es que, en ese momento, él estaba casado con Elizabeth Gutiérrez, aunque las vinculaciones con sus colegas son solo rumores. Actualmente, ellos se encuentran separados, pero se les ha visto compartiendo tiempo juntos.

El protagonista de “Café con aroma de mujer” parece haberse cansado de las habladurías y utilizó su cuenta de Instagram para asegurar que lo están retratando como “el malo”.

¿QUÉ DIJO WILLIAM LEVY SOBRE LAS ACUSACIONES QUE HAN HECHO EN SU CONTRA?

William Levy escribió un mensaje en sus historia de Instagram, donde dijo haber pasado por muchos rumores a lo largo de su carrera, pero no por eso se va a quedar callado.

“He aguantado mil cosas y malos pensamientos, porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo, pero hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta, uno nunca va a hablar”, explicó el actor de 42 años.

Asimismo, dio la advertencia de que pronto aclarará la situación y defenderá su honor.

“Y ahora digo que, por favor, todos ustedes que han opinado sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Lo digo porque uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido. No el que me han hecho ver”, finalizó.

Dado el interés público que está teniendo, las conductoras de “Hoy” no pudieron pasar la oportunidad de hablar al respecto.

LO QUE DIJERON ANDREA LEGARRETA Y GALILEA MONTIJO SOBRE WILLIAM LEVY

Andrea Legarreta y Galilea Montijo son dos de las conductoras del programa “Hoy”, el cual suele tratar temas de entretenimiento. Después de que se mostrara una nota al respecto, la esposa de Erik Rubin aclaró que ellos no han sido parte de los que han dado cabida a los rumores que han irritado tanto a William Levy. Por el contrario, siempre lo habrían tratado con mucho cariño.

“Como de agárrense los que le han hecho alguna fregadera, pero nosotros lo queremos mucho”, dijo Legarreta.

A lo que Galilea Montijo no dudó en responder: “Ah sí, porque está bien bonito”.

Además, contó cómo ha sido su experiencia conversando con él, pues asegura que su forma de hablar es muy seductora, incluso cuando puede que no sea intencional.

“Se siente tan guapo, se siente, se sabe tan guapo que cuando platica contigo te dice ‘si por qué, por qué, entonces cuando’”, detalló mientras recreaba una mordida de labios.

Como si fuera poco, las dos conductoras admitieron que, en una ocasión, se quedaron viéndolo embelesadas cuando platicaron con él, pero solo se dieron cuenta posteriormente de su reacción por el gran atractivo de Levy.

“Andrea Legarreta y yo nos cachamos platicando con él así de...”, agregó Montijo.