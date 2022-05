En el arranque de la tercera semana de “La Casa de los Famosos” 2, los concursantes van sacando su lado más competitivo con curiosas anécdotas de sus vidas privadas o relaciones con otros artistas.

Y es que cada concursante busca ganarse el cariño del público para evitar correr el mismo destino de Brenda Zambrano y Mayeli Alonso, quienes ya fueron eliminadas recientemente en el reality.

Este es el caso de Oswaldo Ríos, quien no dudó en contar una historia sobre William Levy, el protagonista de “Café con aroma de mujer” que goza de gran popularidad recientemente.

Osvaldo Ríos recordó curiosa anécdota con William Levy (Foto: Osvaldo Ríos / Instagram)

EL PEOR DEFECTO DE WILLIAM LEVY

En conversación con Nacho Casano, el actor reveló una anécdota que vivió con el galán de telenovelas cuando este último visitó su casa.

De acuerdo con el actor de 61 años, el cubano es una persona muy competitiva y no le gustaba perder, lo cual casi siempre ocurría cuando jugaban dominó.

“Una vez le gané varias veces y entonces me dijo: ‘Voy pa tu casa con mi primo que no sé qué’. Y yo me busqué a mi compadre, que es el padrino de mi hijo menor, y nosotros tenemos muy buena comunicación en el dominó”, recordó el actor mexicano.

“Le ganamos 5 juegos corridos y estuvo hasta las 4 de la mañana, hasta que nos ganó por lo menos 1 no se fue”, señaló entre risas.

Con esto, el protagonista de “Kassandra” y “La viuda de blanco” revela la buena relación que lo une con su colega.