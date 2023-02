En los últimos años, William Levy se ha convertido en uno de los actores latinos más populares, destacando gracias a sus papeles protagónicos en telenovelas como la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, “Hasta encontrarte” o “Montecristo”.

De hecho, la fama de la celeb de Estados Unidos es tal que causó gran sensación al llegar a España para la promoción de una nueva producción, presentándose en programa como “El hormiguero” de Pablo Motos o conversando con Mercedes Milá.

Y es que el actor cubano ha sabido conectar con sus fanáticos, compartiendo curiosos momentos, ya sea en familia, junto a sus hijos Christopher y Kailey, o de sus viajes y compromisos de televisión.

William Levy en su papel de Edmundo Dantés en “Montecristo” (Foto: Vix+)

WILLIAM LEVY CANTANDO TEMAS DE MARC ANTHONY

Hace unos días, el protagonista de “Cuidado con el ángel” lo volvió a hacer y causó sensación en sus redes sociales gracias al video en el que interpreta un famoso tema de Marc Anthony mientras conduce por lo que serían las calles de Miami.

En la publicación subida a Instagram, donde su más de 11 millones de seguidores, el cubano se muestra tranquilo y feliz, cantando “Qué precio tiene el cielo”, uno de los temas más populares del esposo de Nadia Ferreira.

Junto con el video, el actor no dudó en incluir una curiosa dedicatoria: “Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño”.

El actor nuevamente dejó en claro la importancia de sus fanáticos en su carrera, algo que había mencionado en entrevistas anteriores, como la ocasión en la que aseguró que “recibió el mejor premio del mundo”.

“Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Love you all”, añadió en su publicación.

En pocos días, la publicación se acerca al millón de “Me gusta” y comentarios como “Mi actor favorito y música favorita. Me alegraste el día”, “No es el whisky ni la cerveza, eres tú quien se me ha subido a la cabeza” o “Tengo la leve sospecha de que dios te eligió como uno de sus mejores guerreros”, entre otros.

CUANDO WILLIAM LEVY AGRADECIÓ A SUS FANS EN SU CUMPLEAÑOS

Los más grandes fanáticos de William Levy saben que el cubano cumple año el 29 de agosto, por lo que muchos le dedicaron sus saludos desde incluso días antes, algo que emocionó al actor, quien no dudó en utilizar sus redes sociales para agradecer los detalles.

“Hola, mi gente. Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado hoy en un día especial. Cumpliendo 42 años... Ya me estoy poniendo... Pero igual yo me siento joven que es lo importante. Me estoy poniendo más maduritoI”, bromeó.

El video, que superó el medio millón de “Me gusta” en Instagram, fue respondido por sus seguidores y varios artistas, como Carmen Villalobos, Sebastián Ruli, Marjorie de Souza, entre otros.