Cuando William Levy y Elizabeth Gutiérrez confirmaron el final de su relación en enero de este año, muchos fanáticos de la pareja se quedaron con las ganas de saber más sobre su separación, pero, en líneas generales, no se dieron a conocer mayores detalles al respecto. El actor cubano se fue a España a grabar una serie, mientras que la madre de sus dos hijos continuó con sus proyectos personales, dejando en claro que estaban andando por caminos separados.

Aunque los dos ya iniciaron su trayecto por senderos distintos, era lógico que, tarde o temprano, estos se iban a cruzar, ya que es difícil marcar gran distancia con alguien con quien compartiste más de 20 años y tienes dos hijos en común. Y ahora, todo hace indicar que ese encuentro ha sucedido en la capital española, donde Levy permanece debido a cuestiones laborales.

Que los dos se hayan encontrado en suelo madrileño ha generado la atención de sus fanáticos y de los medios de comunicación, pues se quiere saber con exactitud qué es lo que está ocurriendo entre ellos, por lo que en esta nota vamos a ahondar un poco más al respecto y detallar la información que, de momento, se conoce.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación sentimental durante casi 20 años (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ EN ESPAÑA

Según el portal de Vaniatis, William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron una aparición pública en las calles de Madrid cuando ambos se dejaron ver en un restaurante italiano que está siendo muy concurrido en los últimos meses. Los dos degustaron platos típicos de aquel país, como la pasta, pero, al mismo tiempo, generaron dudas sobre lo que los une.

La información que fue publicada en el citado medio de comunicación da cuenta que los dos actores no estuvieron solos en aquella reunión, pues los acompañó su hija, Kailey Levy, así como otra pareja de quien no se conoce su identidad. Y es que, tanto madre como hija, se encuentran teniendo unos días de relajo en España.

Debido a la presencia de Kailey, es normal que se hayan tenido que encontrar, pues William Levy está separado de sus hijos desde hace tiempo y se puede asumir que se extrañan, por lo que aprovecharon su estadía para reencontrarse después de un tiempo.

Además, también se menciona que, a lo largo de la cena de aquella noche, William Levy ni Elizabeth Gutiérrez intercambiaron alguna demostración de afecto como caricias, toqueteos, besos o demás. Con ello se podría concluir que no tienen nada romántico nuevamente y que su encuentro fue para compartir con su hija, aunque no se sabe lo que puede estar sucediendo en la interna.

Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey en su visita a España (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

LA RELACIÓN ENTRE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ

Al momento de oficializar su separación, era obvio que Elizabeth Gutiérrez y William Levy no se separarían del todo, teniendo en cuenta que tienen dos hijos, así que era normal que se encuentren tarde o temprano en algún lado. Es más, se puede creer que no es la primera vez que hablan, pues la comunicación entre padres es importante, por más que no haya relación sentimental de por medio.

Es por ello que ninguno de los dos ha querido entrar en detalles cuando rompieron y dejaron en claro que iban a hacer sus mayores esfuerzos por hacer las cosas bien en beneficio de sus dos hijos.

¿QUÉ HACE WILLIAM LEVY EN ESPAÑA?

Desde hace algunos meses, el actor cubano está en España porque se encuentra grabando la serie “Montecristo”, una adaptación de la popular novela de Alejandro Dumas. Allí, Levy encarnará al personaje principal de la historia.

Este trabajo ha hecho que se aleje por un tiempo de sus hijos, lo cual no es algo sencillo para un padre, por lo que debe aprovechar cualquier momento posible para compartir o hablar con ellos.