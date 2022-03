La fama de William Levy ha crecido enormemente a nivel internacional tras haber dado vida a Sebastián Vallejo en “Café con aroma de mujer”, el remake que regresó 27 años después y se transmite por la plataforma de Netflix, donde se ha convertido en la preferida del público.

Si bien, sabemos varios detalles de este actor cubano, quien anunció su separación de la también actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos; lo cierto es que hay muchos datos que se desconocen de esta galán de telenovelas.

Además de saber que este histrión nació en La Habana el 29 de agosto de 1980 y actualmente tiene 41 años, te contamos todo lo que debes saber sobre él.

En 2008 hizo su debut en cine con la película "Retazos de vida" de la directora ecuatoriana Viviana Cordero, junto a Erika Vélez (Foto: William Levy / Instagram)

DATOS QUE NO SABÍAS DE WILLIAM LEVY

A continuación, 10 cosas que desconocías de quien fuera protagonista de “Cuidado con el ángel” (2008), “Sortilegio” (2009), “Triunfo del amor” (2010) y “La tempestad” (2013).

1. Su apellido

El apellido Levy del actor no pertenece a su padre, sino a su progenitora Bárbara, quien es de origen judío. Su abuelo materno era un judío asquenazí, el cual tuvo que separarse de su propia familia cuando se casó con una cubana no judía; por tanto, él creció en un ambiente familiar no religioso. Su padre lo abandonó.

2. Deportista

Tras emigrar junto a su familia a Miami a los 15 años, gracias a su padrastro quien consiguió asilo político para todos, él se inscribió en la secundaria, destacando en béisbol. Debido a que era muy bueno en este deporte, le otorgaron una beca para estudiar en la universidad.

Su primer protagónico fue al lado de Maite Perroni en la telenovela "Cuidado con el ángel", que de acuerdo a la revista estadounidense Entertainment Weekly rompió récords de audiencia en EE.UU. (Foto: William Levy / Instagram)

3. Estudió en la universidad

Aprovechando la gran oportunidad de estudios que le habían dado por destacar en el deporte, él comenzó a estudiar Administración de Empresas, pero abandonó los estudios para dedicarse a actuar.

4. Oficios antes de ser actor

Antes de convertirse en galán de melodramas, el histrión tuvo que luchar bastante para alcanzar sus sueños, en especial ayudar a su familia que había salido de Cuba: entre ellos el modelaje, albañil y otro más.

Además de modelo, el cubano tuvo dos trabajos que nadie imaginaría (Foto: William Levy / Instagram)

5. Participó en reality

William Levy participó en dos realities de Telemundo: “Isla de la tentación” y “Protagonistas de novela”, ambas de 2002. En este último conoció a Elizabeth Gutiérrez, quien se convertiría años después en madre de sus dos hijos. No ganó en ninguno.

6. Productor de cine

El cubano decidió incursionar también en la producción cinematográfica con la película “En brazos de un asesino” (2019), protagonizada por él. Dicho filme recibió buenas críticas por algunos expertos.

7. Roces con compañeras de trabajo

William Levy ha sido señalado de haber tenido algunos roces con sus compañeras de trabajo. Con Laura Londoño surgieron cuando rodaron “Café con aroma de mujer”, la causa según “E! Entertainment” era porque él llegaba al trabajo con olor a alcohol y sin dormir. En tanto, con Maite Perroni, tanto en “Cuidado con el ángel” y “El triunfo del amor” fue por el poco compromiso del actor. “Somos un poco distintos a la hora de comprometernos con la responsabilidad del trabajo y al final eso puede afectar”, dijo la actriz en “Don Francisco Presenta”.

8. Protagonizó videoclips

El actor ha protagonizado en dos oportunidades videoclips de diferentes artistas. En 2005, salió en “Cuando a mi lado estás”, de Ricardo Montaner, y en 2011 en un tema de Jennifer Lopez titulado “I’m into you”.

9. Apadrinó niños

A través de la ONG llamada “Un kilo de ayuda”, Levy ha apadrinado a un total de 36 niños pobres y con desnutrición.

10. Tiene su restaurante en Miami

Además de su faceta en los estudios de grabación, William Levy ha abierto su propio restaurante en Miami llamado "Level 29 restaurant", el cual abrió sus puertas en el año 2019. Una de las claves para el éxito de su negocio es hacer una fusión de comida peruana con japonesa.