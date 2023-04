William Levy es el protagonista de “Montecristo”, la serie que se estrenó el 14 de abril de 2023 a través de la plataforma ViX+. El actor cubano regresa a la pantalla chica para deleitar a sus fans con esta historia basada en la célebre novela de Alejandro Dumas, pero ambientada a la actualidad.

“Montecristo” ha significado un gran reto profesional para el artista de 42 años, quien además de interpretar al personaje principal también se desempeñó como uno de los productores ejecutivos de la historia. Responsabilidades que ha tomado con mucha seriedad para lograr sacar adelante este proyecto.

Fue así que William Levy se mudó a España para grabar “Montecristo” durante seis meses. El actor cubano y el resto de sus compañeros, Esmeralda Pimentel, Roberto Enríquez, Guiomar Puerta, entre otros, se instalaron en el país europeo para rodar esta serie que ya puedes ver en la plataforma ViX+. ¿Qué sacrificios personales hizo el galán de telenovelas? Aquí te lo contamos.

William Levy estuvo sesis meses en España grabando la serie "Montecristo" (Foto: ViX+)

LOS SACRIFICIOS PERSONALES QUE HIZO WILLIAM LEVY POR “MONTECRISTO”

En conversación con la revista ¡Hola! México, William Levy reveló que para grabar la serie “Montecristo” tuvo que hacer un gran sacrificio personal. El actor cubano no pudo ver a sus hijos, Christopher y Kailey, durante seis meses.

El rodaje de “Montecristo” se realizó en España, país en el que William Levy se instaló por medio año para realizar este proyecto. Estar lejos de sus hijos fue un gran sacrificio para el actor cubano.

“Es difícil porque, por ejemplo, en esta producción estuve seis meses sin ver a mis hijos. Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo (ese) tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses. Entonces sí, es difícil, pero es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo”, dijo el actor a la revista.

William Levy y su hija Kailey, fruto de la relación del cubano con Elizabeth Gutiérrez (Foto: William Levy/ Instagram)

Hablando sobre el alto precio que debió pagar en el ámbito personal para hacer este nuevo proyecto, William Levy señaló que hay ocasiones en que los padres deben renunciar a ciertas cosas para asegurar el bienestar de sus hijos.

“Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así, o estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles (y) sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida”, hizo hincapié.

William Levy también afirmó que sus hijos, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez, son conscientes de lo que implica ser famoso: “Me siento muy bien, grabar estos seis meses en España fue difícil. La parte difícil fue no ver a mis bebés, pero ya están bastante grandes. Ya entienden la carrera de papá”. Y entre risas agregó: “¡Ya me dicen no me molestes!”, finalizó.

¿CÓMO Y CUÁNDO VER “MONTECRISTO”, PROTAGONIZADA Y PRODUCIDA POR WILLIAM LEVY?

“Montecristo” se estrenó de forma exclusiva a través de la plataforma ViX+, en Estados Unidos, México y el resto de América Latina, el viernes 14 de abril de 2023.

Cabe señalar que, si estás en España, la serie estará disponible desde el viernes 21 de abril, aunque el martes 18 de abril es la fecha de la premiere, la misma que se realizará en el cine Capitol de Madrid. Toda la serie la tendrás disponible por la señal de Movistar Plus+.