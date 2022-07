Además de ser un gran actor, William Levy goza también de un encanto que trae hipnotizadas a las mujeres. Desde la más chica hasta la más grandes de sus fans no dejan de llenarlo de halagos. Actualmente, el actor cubano se encuentra en España rodando “Montecristo”, una adaptación moderna del clásico de Dumas; y, por su puesto, en el país ibérico también causó alboroto. Tanto que la presentadora española Mercedes Milá confesó públicamente su amor por él.

Milá, una de las celebs de España más reconocida, se declaró una fan enamorada. Desde hace algunos meses, y más cuando se enteró que Levy viajaría a su país por trabajo, la presentadora española ha declarado su amor por el actor, aunque en clave de humor. “Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia”, afirmó Mercedes.

Solo algunos meses después, la presentadora de 71 años ha logrado al fin una de las entrevistas que más deseaba: William Levy visitará su programa en Movistar Plus+. A continuación, los detalles.

LA ENTREVISTA DE MERCEDES MILÁ A WILLIAM LEVY: ASÍ LO ANUNCIÓ

Fue la propia Milá que se encargó de dar a conocer la entrevista. “No sé ni cómo decíroslo, pero, después de tanto esperar y de tantísimo entender lo que os estaba pasando y de muchas preguntas de por qué no le entrevistaba, por fin ha llegado ese momento. La entrevista se va a realizar”, señaló la presentadora a través de una serie de stories en Instagram, red social donde el cubano ha sido tema de conversación con sus fans.

“No os voy a decir que no he pasado momentos de nervios, porque las fotos de Susannita mi amiga [Susanna Griso] tienen su gracia, pero por un momento pensé que la entrevista se la haría ella a él, y entonces sí que me suicido”, bromeó en referencia a una fotografía que la presentadora compartió en la que aparecía junto al actor.

¿CUÁNDO SERÁ LA ENTREVISTA DE MERCEDES MILÁ A WILLIAM LEVY?

La entrevista se la hará la periodista de Movistar Plus+, y aunque todavía no ha trascendido la fecha de grabación, ella confiesa que no deja de pensar en el momento. “Puedo deciros que, en toda mi vida, que habré hecho 3.000 o 4.000 entrevistas, nunca he pensado tanto en una entrevista, que no preparado... Aspiro a no llevar papeles ni nada de nada. Aspiro que todo lo que salga en la entrevista salga de mi corazón, que es mucho, además de mucha curiosidad”, admitió.