William Levy, protagonista de “Café con aroma de mujer”, es uno de los actores más populares de los últimos años y no sólo se debe a su atractivo físico, sino también a su carisma y buen desempeño en su carrera actoral. El intérprete cubano ha trabajado en varias producciones, entre las que se encuentra “Cuidado con el ángel”, telenovela en la que trabajó con Maite Perroni, pero que inicialmente iba a protagonizar Marlene Favela.

“Cuidado con el ángel” es una telenovela mexicana producida por Nathalie Lartilleux Nicaud para Televisa en el 2008. Fue protagonizada por Maite Perroni y William Levy, obteniendo éxito de audiencia y buenas críticas por parte del público. El actor cubano y la actriz mexicana tuvieron una buena química frente a las cámaras que favoreció a la producción.

Si bien el público conoció esta historia con Maite Perroni y William Levy como protagonistas, lo cierto es que inicialmente Marlene Favela fue la actriz que obtuvo el papel protagónico. Sin embargo, la intérprete de 44 años a último minuto decidió no trabajar en “Cuidado con el ángel”. ¿Por qué? Ella misma lo cuenta luego de haber guardado silencio sobre el tema.

Maite Perroni y William Levy protagonizaron la telenovela de Televisa “Cuidado con el ángel” (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ MARLENE FAVELA RECHAZÓ PROTAGONIZAR UNA TELENOVELA CON WILLIAM LEVY?

A través de su canal de YouTube, Marlene Favela comparte con sus seguidores sus experiencia y anécdotas que vivió a lo largo de su carrera como actriz. La famosa también revela algunos detalles íntimos de su vida y su nueva etapa de madre.

Fue en un video que publicó en esta plataforma donde Marlene Favela reveló por qué rechazó protagonizar en “Cuidado con el ángel” con William Levy. La actriz mexicana habló sobre este tema a raíz de una pregunta que le hizo un seguidor a través de su cuenta de Instagram.

Marlene Favela obtuvo el papel protagónico en “Cuidado con el ángel” junto a William Levy. Incluso, todo estaba listo para que los actores empezaran a grabar la telenovela de Televisa, pero la actriz mexicana cambió de idea a último minuto y decidió salirse del proyecto.

“Es verdad, ya estaba confirmada, ya me habían hecho prueba para imagen, a mí y a William Levy, ya tenía prácticamente todo para empezar las grabaciones y hubo algo que no me latió mucho”, empezó a explicar Marlene.

Según contó la actriz mexicana, la productora volvió a llamarla para hacerle de nuevo unas pruebas para el personaje y con la actriz que iba a desarrollar el rol de su mamá en la historia.

“Yo creo mucho en las energías y creo mucho que cuando uno siente que no debe estar es mejor retirarte. También creo mucho en las cosas por las que debo luchar”, explicó a sus seguidores.

Favela no entendió muy bien la llamada de la productora pues ya estaba todo listo para que se iniciaran con las grabaciones de “Cuidado con el ángel” con William Levy.

“Yo ya había pasado todos mis castings y todas mis pruebas. Habían decidido unánimemente que William y yo éramos la pareja, me habían hecho diseño de imagen en el pelo, me lo habían pintado, me habían puesto extensiones”, continuó contando en su canal de YouTube.

A Marlene Favela no le pareció muy comprensible esa llamada y fue entonces cuando sintió que no quería hacerla la telenovela de Televisa.

“Nunca voy a saber si fue una buena o mala decisión, lo que sí sé es que quien la hizo le quedó maravilloso, hicieron una pareja padrísima, se veían hermosos juntos y a la novela le fue muy bien”, dijo refiriéndose a Maite Perroni.