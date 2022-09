Entre muchas idas y vueltas, problemas y polémicas, la relación que formaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez parecía ser una ya consolidada en el ambiente artístico, pues muchos creían que, a estas alturas, era imposible que haya alguna razón por la que puedan terminar, pero a inicios de 2022 aquella teoría llegó a su final, igual que su amorío.

Debido a razones que no se conocen hasta ahora, la pareja anunció a través de sus redes sociales que la aventura romántica que tuvieron juntos desde el 2003 llegaba a su último episodio, prometiéndose llevar la fiesta en paz en beneficio de sus dos hijos, tal y como ha quedado demostrado cuando el actor recibió a su expareja en España y compartieron una cena.

Sin embargo, hay algo que, seguramente, los fanáticos de ambos artistas se han preguntado más de una vez: ¿por qué no se han casado como la mayoría de parejas? Pues, ahora explicaremos el motivo por el que, según el cubano, esto no llegó a concretarse.

WILLIAM LEVY EXPLICA POR QUÉ NO SE HA CASADO

Como todos sabemos, la telenovela “Café con aroma de mujer” fue todo un éxito en la plataforma de Netflix, significando una gran oportunidad, principalmente, para William Levy, quien hizo sus maletas y se fue a España, país en el que ha ganado muchísimos fanáticos tras su papel protagónico en tal melodrama.

Allí, desde hace algunos meses, el actor está grabando una nueva serie que se llamará “Montecristo” y que tiene en vilo a una gran cantidad de personas que ya quieren ver el nuevo rol que interpretará.

Si bien se encuentra en el país europeo por cuestiones laborales, no quiere decir que no tenga momentos para otras cosas. Por ejemplo, en julio de este año concedió una entrevista a la periodista Mercedes Milá, la cual se estrenó finalmente este lunes 12 de septiembre a través de Movistar Plus.

Sin duda alguna, esta ha sido una de las entrevistas que más expectativas ha generado en toda España en lo que va del año, por lo que no se ha escapado ningún detalle y ahora mencionaremos uno que ha sido tema de conversación en la opinión público desde hace muchos años.

Y es que en esta larga conversación, William Levy mencionó por qué no se ha casado, teniendo en cuenta que tuvo una larguísima relación con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos. ¿Será que no cree en el compromiso? ¿No se siente preparado? ¿Le da miedo?

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso, creo, que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, dijo Levy.

La entrevista de Mercedes Milá a William Levy ya se estrenó en Movistar Plus (Foto: Movistar Plus)

WILLIAM LEVY LLENÓ DE ELOGIOS A ELIZABETH GUTIÉRREZ

Durante la mencionada entrevista, William Levy habló de sus dos hijos, a quienes ama con todo su ser, así que también tuvo que mencionar a Elizabeth Gutiérrez. En vez de dar unas declaraciones normales o un poco tibias sobre ellas, debido a que ya no son pareja, él prefirió llenarla de elogios por su gran trabajo como mamá.

Tanto así fue que el actor de 42 años aseguró que ella es la mejor madre que hayan podido tener sus dos pequeños.

“Es una excelente mamá, es una excelente mujer. Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener”, comentó.