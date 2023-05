Después de admitir que “el amor es sacrificio, el amor duele”, los fans de William Levy comprobaron que no solo el corazón se puede ver dañado, sino también los oídos, ¿por qué lo decimos? pues la estrella de la próxima telenovela de Telemundo, ‘Vuelve a mí’, decidió sorprender a los fans enamorados de su belleza y carisma interpretando una bachata, pero el resultado fue totalmente ‘desastroso’. El video publicado en Instagram se volvió viral y aquí te contamos qué pasó con el cubano.

Si hay algo que caracteriza al actor, es su gran talento en cámaras y set de grabación donde ha protagonizado éxitos como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Montecristo’, entre otras; sin embargo, todo indica que frente al micrófono, las cosas no son tan auspiciosas pra su carrera.

En medio de la promoción de ‘Vuelve a mí’ de Telemundo, el actor llegó hasta Nueva York y, en especial, al espacio televisivo ‘La mesa caliente’ de Myrka Dellanos donde se refirió a sus hijos Kailey (13) y Christopher (17) con quienes ha compartido consejos de amor. “Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir (...) No me acuerdo exactamente dónde lo escuché, pero escuché algo que decía: ‘Entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti, elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama”.

William Levy cantando bachata

En medio de la promoción de la nueva telenovela, el actor también decidió encender las redes al grabarse dentro de un auto por las calles de Estados Unidos y cantando la bachata “El hombre de tu vida” del dominicano Joe Veras. “Saludos mi gente desde Nueva York. Se les quiere. Aquí les dejo una musiquita buena para empezar el día”, escribió en la descripción al post.

William Levy derritió a sus fans cantando "El hombre de tu vida", pero otros lo criticaron. (Foto: @willevy / Instagram)

William Levy se mostró ante sus fans con lentes azules y camisa roja para luego dar paso a su interpretación que, a decir verdad, no fue tan bien recibida por quienes lo siguen en su cuenta oficial, pues hasta le pidieron que continúe siendo actor y no cantante tras entonar “Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tener desde que tú eras niña, y a quien has sabido esperar con tu cara de inocente queriendo disimular lo que me dice la gente”.

“Imagínate que te puedo decir, aunque cante malo, yo le doy 1000 de 1000″, “Mejor que siga de actor”, “Jajajajaaj zapatero a su zapato, él nació para ser bello y un actorazo”, “0, pero es bello le doy un 10″ y “Mejor que siga de actor ajjaja cantante luego cae lluvia”, fueron algunos de los mensajes que el dejaron.

Como era de esperarse, la interpretación también alegró a muchos incondicionales: “Estoy de acuerdo contigo, eres el hombre de mi vida qué hermoso mi amor, es demasiado bueno verte”, “Pero qué guapísimo estás condenao”, “La cosa más linda que he podido ver en mi vida entera, demonios qué bello”, “Eres un amor mi ojitos bellos, tú si sabes alegrarnos el día, gracias, se te quiere”, “Un día matas a 11 millones de infarto y dirás ‘no soy culpable’”.

Esta no es la primera vez que William Levy se muestra cantando pues ya antes entonó ‘Qué precio tiene el cielo’ de Marc Anthony.