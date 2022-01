William Levy, protagonista de la telenovela ‘Café con aroma de mujer’, anunció la separación definitiva de su pareja Elizabeth Gutiérrez, con quien mantenía una relación de 19 años y dos hijos de por medio. La noticia entristeció a sus fans y ha tenido eco en la prensa de espectáculos internacional.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez

El anuncio fue difundido a través de una historia de Instagram de William Levy: “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”.

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez no se ha pronunciado hasta el momento. Incluso, ambos se siguen en la red social y mantienen sus fotos en común. Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta problemas en su relación. En ese contexto, te contamos todas las veces que Levy y Gutiérrez se separaron a lo largo de casi 20 años.

MÁS INFORMACIÓN: Cuántos y quiénes son los hijos de William Levy

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han protagonizado durante muchos años uno de los romances más sólidos del ambiente artístico internacional. (Foto: William Levy/ Instagram)

TODAS LAS VECES QUE WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ SE SEPARARON A LO LARGO DE CASI 20 AÑOS

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han protagonizado durante muchos años uno de los romances más sólidos del ambiente artístico internacional. Pero, como en toda relación, a veces han tenido problemas que han sabido superar en el camino; sin embargo, recientemente el artista cubano informó que su relacion llegó a su fin definitivamente.

Cabe precisar que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se han casado, pero han sido pareja desde hace 19 años. Aunque tienen casi dos décadas juntos, la pareja ha estado envuelta en escándalos en más de una oportunidad por la presunta infidelidad por parte de Levy. Aquí todas sus rupturas:

1. La primera ruptura

En 2009 la pareja se separó. En ese momento el actor cubano protagonizaba ‘Sortilegio’ junto a Jacqueline Bracamontes, actriz con la que vivió un breve romance: “La verdad ahora ya no estamos más juntos. Sin embargo, nos sentimos tranquilos”, dijo Levy a la revista TVyNovelas en ese entonces respecto a su ruptura con Elizabeth.

Aunque en su momento Jacky y William lo negaron, en 2017 la actriz lo confirmó en su autobiografía ‘La pasarela de mi vida’. “Él me había dicho, ‘Yo no estoy con mi mujer, estamos separados’, y por eso estábamos saliendo, como viendo qué pasaba”, contó a Primer Impacto, según recordó Univision.

Sin embargo, al saber que Elizabeth esperaba al segundo hijo del actor, Jacqueline Bracamontes decidió terminar su romance con el cubano. Al finalizar las grabaciones de ‘Sortilegio’, Gutiérrez y Levy retomaron su relación y en 2010 nació Kailey.

Aunque tienen casi dos décadas juntos, la pareja ha estado envuelta en escándalos en más de una oportunidad por la presunta infidelidad por parte de Levy. (Foto: William Levy/ Instagram)

2. La segunda separación

Ocurrió en mayo 2011 cuando Elizabeth Gutiérrez terminó con William Levy. La actriz de origen mexicano mandó un comunicado de prensa para informar que había terminado con el cubano y dijo que fue una decisión difícil de tomar.

“Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme al lado de William, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, pues entonces no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio”, dijo la modelo.

Tres meses después, en agosto de 2011, la pareja se dio una nueva oportunidad demostrando, una vez más, que supieron seguir adelante juntos pese a sus problemas.

Cabe precisar que William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se han casado, pero han sido pareja desde hace 19 años (Foto: William Levy/ Instagram)

3. Tercera separación en medio de rumores de infidelidad por parte de William

En 2014 surgieron rumores de que Levy mantenía una relación con la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, su compañera protagónica en la telenovela ‘La Tempestad’. En diciembre de ese año, Elizabeth y William se separaron una vez más.

“Cualquier decisión que tomamos como pareja es entre nosotros. Solo pido respeto por ella y por mis hijos”, dijo el actor cubano a People en Español.

Para febrero de 2016, la pareja anunció que estaban juntos de nuevo: “Creo que en cualquier pareja lo fundamental es apoyarse el uno al otro, darle alas al otro para volar, para crecer […] En cualquier pareja eso es fundamental, la admiración y darle espacio al otro para que crezca, ser un apoyo más que un estorbo”, dijo Elizabeth Gutiérrez a People en Español.

4. Cuarta ruptura

En 2019 Levy estrenó el filme ‘En brazos de un asesino’, evento al que llegaron separados y en el que el cubano dejó entrever que no estaban bien. Según People en Español, el actor llegó solo y cuando se le preguntó por Gutiérrez respondió serio: “Creo que viene al rato, no sé”.

Los rumores de que ya no eran pareja continuaron hasta 2020, pues ya no compartían fotos juntos en redes sociales, ni tampoco asistían a eventos juntos.

5. Quinto anuncio de separación

Este 2022, a través de su cuenta de Instagram, William Levy anunció la separación definitiva de su pareja Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, minutos después, el artista decidió borrar el comunicado y luego publicó otro mensaje señalando que se encontraba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.

“I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida)”, se lee en la siguiente publicación que realizó, dejando confundidos a sus seguidores. Este podría ser el año en que pongan punto final a su relación de casi dos décadas.