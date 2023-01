Cuando Disney decidió adaptar varias historias de Winnie Pooh escritas por Alan Alexander Milne, su intención era dotar al oso de una personalidad tierna y amistosa, además de ser un amante de la miel que liderando a un grupo de otros animales, además de Christopher Robin, con personalidades diferentes.

Sin embargo, la ternura del personaje clásico desaparece en “Winnie the Pooh: Blood and Honey” (Winnie Pooh: Miel y Sangre), la nueva cinta basada en el personaje que muestra una faceta diferente, más sangriento y sediento de venganza contra la familia de Christopher Robin, quien en otras versiones es su amigo, pero que ahora es su objetivo.

Sin embargo, no todos están contentos con la versión “gore” y “hardcore” del personaje, mostrando su rechazo a la cinta o llegando a amenazar de muerte al director.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" toma elementos del libro de 1926 del entrañable personaje. | Foto: ITN Studios

LA POLÉMICA POR “WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY”

Como se recuerda, los derechos del personaje han pasado a ser de dominio público, por lo que muchos creadores pueden emplear sus características en sus producciones, algo que hizo Rhys Waterfield decidió crear una versión sangrienta.

La cinta sigue una estructura básica del subgénero del slasher, un grupo de universitarias son asesinadas una tras otra a manos de dos malvados seres: Winnie The Pooh (Craig David Dowsett) y Pigglet (Chris Cordell), cuyas bondadosas personalidades se han degenerado tras ser abandonados por Christopher Robin (Nikolai Leon).

Ahora, ambos animales han vuelto a sus raíces salvajes, cazando a otros seres o simplemente acabando con todos por puro placer.

Cabe destacar que, pese a contar con el cerdito y el oso, la controversial película carece de otros personajes del bosque de los Cien acres, por lo que Igor o Tigger no aparecen en la historia.

Winnie the Pooh: Blood and Honey: ¿qué se sabe de la película de terror del entrañable personaje? | Foto: ITN Studios

FANS AMENAZAN DE MUERTE A DIRECTOR DE LA PELÍCULA

En conversación con Yorkshire Live, Danielle Ronald, protagonista de la cinta, reveló que ha quedado sorprendida con la recepción que ha tenido la historia.

“Pensé que llamaría un poco la atención, pero no de la forma en la que lo ha hecho. Ha aparecido en todos los periódicos y revistas de todo el mundo. Es un poco loco, no esperaba nada como esto. Es una locura, Winnie the Pooh corriendo por ahí y matando gente”, expresó.

Aunque la cinta casi no ha necesitado una campaña de difusión, esta ha dividido a los fanáticos y algunos no han tomado bien la deformación del tierno personaje.

“El director y el productor han recibido muchos correos electrónicos diciendo que deberían morir, lo peor que te puedes imaginar. Luego dicen: ‘¡Es una abominación!’. La gente me ha dicho que estoy arruinando su infancia”, advirtió.

No obstante, la actriz también ha dejado en claro que si la cinta ha tenido el éxito y revuelo que actualmente posee es debido a la reacción airada de sus propios detractores.

“Hemos recibido mucho odio, no voy a mentir, pero los haters han convertido la película en lo que es porque todos hablan de ella”, sentenció.