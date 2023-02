Hace unas semanas se estrenó “Winnie the Pooh: Miel y sangre”, una versión distorsionada del clásico personaje infantil en el que, junto a su compañero Pigglet, se convierten en violentos y sanguinarios asesinos seriales en búsqueda de venganza tras ser abandonado por Christopher Robin, el niño que decía ser su amigo.

Como era de esperarse, el contenido “gore” y “hardcore” de la película no tardó en causar controversia, llegando a registrarse amenazas de muerte contra Rhys Waterfield, el director y creador de la cinta, además de omitirse a otros reconocidos personajes del bosque de los Cien acres, como Igor o Tigger, que no aparecen en la historia.

Sin embargo, esto no sería todo lo que generaría la cinta, pues el éxito de la cinta de horror podría ser una buena noticia para Disney, empresa que, lejos de perder con la deformación de su personaje, podría verse beneficiada.

“Winnie the Pooh: Blood and Honey” vuelve sangrientos a los personajes de Disney (Foto: ITN Studios).

“WINNIE POOH” EN DISNEY

Si bien el personaje fue creado por Alan Alexander Milne en 1926, fue gracias a las películas de Disney que Winnie The Pooh obtuvo la fama mundial como un oso amable y de buen corazón, amante de la miel y gran compañero de Christopher Robin y su pandilla.

Fue así como en 1966 se estrenó el primer corto del personaje, el cual tuvo su segunda parte dos años después, mientras que el tercero introduciría a Tigger, además de consolidarlo como uno de los favoritos del público. Con el éxito de estas producciones, en 1977 se estrenaría la película “The Many Adventures of Winnie the Pooh”.

Entre nuevas cintas del personaje y sus amigos, además de series animadas y videojuegos, la historia de los personajes del Bosque de los Cien Acres los volvió de los más populares hasta su liberación de dominio público en enero de 2022.

"Winnie the Pooh" es una de las producciones más populares de la compañía (Foto: Disney)

¿CÓMO BENEFICIA “WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY” A DISNEY?

Aunque podría parecer que unas versiones violentas y asesinas de los personajes son un peligro para Disney, esto podría ser todo lo contrario, tal como apunta ScreenRant, portal que asegura que, tras ver la masacre, el público podría extrañar la construcción tierna y amorosa de la pandilla.

Durante años, Disney ha evitado el contenido de terror y las pocas veces que lo ha explorado fue en comedias como “Hocus Pocus”, pues no encajan en su público objetivo, por lo que otras producciones, como “Bood and Honey” se encargan de manera gratuita y en el camino, reviven el nombre de las franquicias que transforman.

Del mismo modo, el director de la cinta reveló que ya trabajan en una adaptación más sangrienta de Bambi, además, los rumores de una nueva versión de Peter Pan van tomando fuerza, lo cual sería, a su vez, un empuje para Disney las producciones que se ven en su plataforma de streaming.