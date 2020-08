No hay duda alguna que Wolverine es uno de los personajes más populares de Marvel. Ya sea por su participación en los cómics como parte de los X-Men o las películas dirigidas por Fox, su popularidad también se debió al actor Hugh Jackman, quien interpretó al personaje por más de 17 años.

Él decidió despedirse del papel más famoso de su carrera para siempre con “Logan”, la película que representó su salida final del mundo X-Men. En una conversación con Variey, el actor creía que era el momento adecuado, gracias a una conversación que tuvo con Jerry Seinfeld sobre por qué terminar su serie luego de nueve temporadas:

“Él dijo: ‘Siempre he creído que nunca deberías gastar todo creativamente porque es casi hercúleo volver a empezar. Siempre debes tener algo en el tanque. Sal de la fiesta antes de que sea demasiado tarde,” comentó el actor. Dicho y hecho, Jackman se retiró del papel y ahora no se sabe qué será de Wolverine en el futuro.

Sin embargo, lo que sí se sabe es que el personaje iba a tener más proyectos en el pasado con Hugh Jackman a la cabeza, mientras que otros serían interpretados por otros actores. Screenrant hace una recopilación de ellos y los motivos por los cuáles no rindieron frutos en su momento.

LAS PELÍCULAS DE WOLVERINE QUE NUNCA SE HICIERON REALIDAD

5. Wolverine de joven en “X-Men: First Class 2″

Wolverine de joven en “X-Men: First Class 2″ tendría a Tom Hardy a la cabeza (Foto: Cinemacomics)

Antes de retirarse de la franquicia, el director de “X-Men: First Class”, Matthew Vaughn, había planeado una visión más amplia sobre las películas de X-Men, comenzando con su reinicio suave del 2011. Como explicó a Coming Soon en 2019, Vaughn tenía la intención de hacer una segunda película que describió como “el nuevo joven Wolverine en la década de 1970” con Tom Hardy a la cabeza.

El problema fue que Fox decidió comenzar a hacer “Days of Future Past” después de “First Class”, en lugar de hacer un recorrido por las películas como Vaughn quería. Desafortunadamente, la serie de precuelas se quemó gradualmente después de esa cinta, con “X-Men: Apocalypse” con una baja aceptación.

Además el año pasado, “Dark Phoenix” se convirtió en una de los fracasos más grandes de 2019. Como Vaughn lo puso en la misma entrevista de 2019, “Hollywood no entiende el ritmo. Sus ejecutivos conducen 100 millas por hora mirando en el espejo retrovisor y no entienden por qué chocan“.

4. Crossover de “X-Men”, “Daredevil” y “Los Cuatro Fantásticos”

Durante una aparición en el podcast Fatman Beyond de Kevin Smith en 2019, el co-guionista de “X-Men: First Class”, Zack Stentz, confirmó que él y su ex compañera de escritura, Ashley Miller, escribieron en secreto el guión de un crossover de la película Fox Marvel con los X-Men, Daredevil, Deadpool y Fantastic Four en 2011.

Según THR, la película habría explorado una historia al estilo de “Civil War” en la que los X-Men y Fantastic Four se enfrentan entre sí después de la aprobación de un acto de registro de superhéroes. Entre otras cosas, el guión incluyó una pelea áspera y caótica entre Mr. Fantástico y Wolverine, una que terminaba con Reed Richards cortando los brazos de Logan.

Sin embargo, para bien o para mal, las cosas no funcionaron: Greengrass se alejó para dirigir al “Capitán Phillips”, mientras que Fox, animado por el éxito de “X-Men: First Class”, decidió desechar el proyecto y seguir adelante con “X-Men: Days of Future Past” en su lugar, algo que terminó funcionando bien al inicio y luego no como ya se mencionó anteriormente.

3. “The Wolverine” de Darren Aronofsky

“The Wolverine” de Darren Aronofsky no llegó a completarse y fue reemplazado por James Mangold (Foto: AFP)

La serie limitada Wolverine de 1982 de Chris Claremont y Frank Miller, que sigue a Logan en una aventura a Japón, generalmente se considera uno de los mejores arcos de cómics de X-Men de todos los tiempos. Por esa razón, Fox ya tenía en mente adaptarlo antes del lanzamiento de “X-Men Origins: Wolverine” en 2009.

Llamado como “The Wolverine”, el proyecto comenzó a avanzar en 2009, con Christopher McQuarrie a bordo para escribir un borrador del guión que luego describiría como “Wolverine de Kurosawa”. Después de eso, Darren Aronofsky, director de “Requiem for a Dream” y “Black Swan”, se unió a la mesa directiva, ya que se había asociado con Jackman en “The Fountain”.

Sin embargo, en marzo de 2011, Aronofsky dejó oficialmente “The Wolverine”, diciendo que no quería pasar un año fuera de los Estados Unidos haciendo la película y lejos de su familia. Más tarde, James Mangold fue contratado para revisar la película y verla hasta la línea de meta en 2013.

La versión final de “The Wolverine” obtuvo críticas respetables y retornos de taquilla igualmente decentes, pero más parece una versión entera de Mangold y no de la mano de Aronofsky. Habría sido interesante ver lo que Aronofsky podrían haber hecho con una historia de Wolverine considerando su historial fílmico.

2. Los X-Men de James Cameron y Kathryn Bigelow

James Cameron y Kathryn Bigelow iban a crear una película de X-Men con un diferente Wolverine (Foto: AFP)

A pesar de su trayectoria, James Cameron aún no ha dirigido una película de superhéroes o cómics, aunque no por falta de interés. Años antes de que comenzara a desarrollar “Alita: Battle Angel”, que tampoco se concretó, Cameron estaba en conversaciones para producir una adaptación de X-Men para la ahora difunta Carolco Pictures, con su entonces esposa Katherine Bigelow dirigiendo.

Además, se comentaba que Bob Hoskins y Angela Bassett potencialmente protagonizarían a Wolverine y Storm. El proyecto estaba en proceso desde 1989 hasta 1990, pero comenzó a desviarse después de que Cameron se interesó más en tratar de hacer una película de Spider-Man.

Luego, se desmoronó por completo cuando Carolco se reestructuró en 1992 y finalmente produjo la primera película de acción en vivo de X-Men sin Cameron en el 2000, con Jackman interpretando a Wolverine. ¿De haberse hecho esta película, nunca hubiéramos visto a Jackman como Wolverine?

1. Wolverine de Zack Snyder con calificación R

Wolverine de Zack Snyder con calificación R (Foto: AFP)

En 2007, Zack Snyder ayudó a preparar el camino para las lucrativas películas de cómics con clasificación R en la década que siguió, como fueron “Deadpool”, “Logan” y “Joker”, con su popular adaptación de la novela gráfica de Frank Miller, “300″. Ese mismo año, como señala IESB, Snyder dio una entrevista expresando su interés en hacer una película de Wolverine con clasificación R:

“Sería genial, una película de superhéroes con clasificación R, eso es genial, no me importa lo que sea. Wolverine lo haría, sería genial si fuese calificado R.” Luego reveló que se le había acercado para dirigir “X-Men Origins: Wolverine”, pero que ya estaba demasiado ocupado trabajando en su película “Watchmen” en ese momento.

Curiosamente, también se le había ofrecido la oportunidad de dirigir “X-Men: The Last Stand” antes de eso, pero de manera similar tuvo que pasar por su compromiso de hacer “300″ en ese momento. Al final, sin embargo, el proyecto no prosperó y fue el director Mangold quién tuvo la oportunidad de hacerlo con “Logan”.

