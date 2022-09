Aunque la primera temporada de “Woo, una abogada extraordinaria” (“Extraordinary Attorney Woo” en inglés) ya terminó, los fanáticos de la serie surcoreana de ENA y Netflix siguen hablando de la ficción y esperan con ansias los detalles de la segunda entrega, que fue confirmada por la productora A-Story el 17 de agosto de 2022.

Una de las cosas que más ha entusiasmado a los seguidores, además del romance de la protagonista interpretada por Park Eun Bin con su compañero de trabajo Lee Jun Ho (Kang Tae Oh), es el peculiar saludo entre Woo y su mejor amiga Dong Geurami (Joo Hyun Young).

El saludo entre estos dos personajes de “Woo, una abogada extraordinaria” se ha vuelto tan popular que incluso algunos idols de K-Pop lo han replicado. Se trata de los nombres de las dos amigas divididos con la frase en inglés “to the” entre ellas: “Woo to the Young to the Woo” y “Dong to the Geu to the Rami”.

Pero ¿cuál es el verdadero origen del saludo de Woo Young Woo y Dong Geurami en la exitosa serie coreana “Extraordinary Attorney Woo”?

Dong Geurami saludando a su mejor amiga en "Woo, una abogada extraordinaria" (Foto: ENA/ Netflix)

EL VERDADERO ORIGEN DEL SALUDO DE WOO YOUNG WOO Y DONG GEURAMI

En una entrevista con MBM, Park Eun Bin reveló el origen del icónico saludo. “Al principio, el guion decía ‘Dong Geu Ra Mi Ra Mi’ y ‘Woo Young Woo Young Woo’. Cuando me uní después de terminar ‘The King’s Affection’, Joo Hyun Young ya se había reunido con el director y el escritor en varias ocasiones”, indicó la actriz de 30 años, según reportó Soompi.

“Este saludo de Woo Young Woo fue 100 por ciento Dong Geurami diciéndole a Woo Young Woo: ‘Tenemos que crear una rutina para cuando nos saludamos’. Afortunadamente, creo que Hyun Young estaba pensando por sí misma en cómo saludarse. Dado que Dong Geurami le habría enseñado a Woo Young Woo de todos modos, decidí seguir lo que Hyun Young quería hacer. Cuando Hyun Young creó un saludo apto para convertirse en tendencia, tuve el deseo de darle vida a ‘Dong to the Geu to the Rami’ de una manera encantadora”, agregó.

Asimismo, la actriz coreana habló sobre la historia de amor de su personaje con Lee Jun. “Algo que sentí mientras trabajaba en este proyecto fue que ‘en la existencia de uno, ¿hay algo realmente imposible?’ Al igual que con las historias en los medios, los dramas no tienen que crearse a través de ejemplos del mundo real”.

“Si el mensaje que pretende transmitir a través del personaje de Woo Young Woo se expresa como la libertad de los creadores, dentro de eso, creo que podemos mostrar que a través del amor de Young Woo y Lee Jun Ho, este tipo del amor también es posible. Algunos pueden pensar que es una utopía y otros pueden verlo como un deseo poco realista, pero si la generación en la que nos preocupamos, nos entendemos y nos abrazamos puede crecer más y nuestra capacidad de abrazar se vuelve mayor, espero que los espectadores sientan que la persona que Woo Young Woo nos ha mostrado puede existir en cualquier lugar, en cualquier momento”, sentenció Park Eun Bin.