“Woo, una abogada extraordinaria” se ha convertido en una de las series favoritas de los usuarios de Netflix. Así, gracias al trabajo de la actriz Park Eun-bin y a todo el equipo de la producción, la historia de aquella abogada brillante con trastorno del espectro autista (TEA), sin dudas, ha encantado a su audiencia.

De esta manera, muchos ya están esperando el estreno de los dos últimos capítulos de la ficción sobre Woo Young-woo en la popular plataforma de streaming, el miércoles 31 de agosto. Lo cierto es que el capítulo final del exitoso proyecto televisivo se lanzó en Corea el pasado jueves 18 de agosto. Por ello, ya sabemos por adelantado todo lo que sucedió en ese esperado último episodio.

ATENCIÓN ALERTA DE SPOILER. A continuación, conoce cuál es el final explicado (’ending explained’) de “Woo, una abogada extraordinaria”, la popular serie de Netflix.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”?

El final de “Woo, una abogada extraordinaria” inicia presentando a Choi Sang-hyeon, el hijo de Tae Soo-mi y medio hermano de Woo Young-woo. Él ha ganado diversos premios de ciberseguridad y parece ser un genio al respecto. Al escuchar el caso de Raon en la televisión y saber que el CEO aún está inconsciente, le confiesa a su madre que fue él quien, realmente, estuvo detrás del hackeo. Al escucharlo, su mamá le pide que mantenga todo en secreto, porque no quiere perder el puesto en el Ministerio.

Por otro lado, Kim Chan-hong se convierte en el director ejecutivo de Raon, frente a la ausencia de In-Cheol. Asimismo, Myung-seok mantiene una conversación con Ji-su y explica que considera dejar Hanbada, con el fin de que el trabajo no se interponga en su relación.

Debido a la culpa por la hospitalización del CEO, Choi Sang-hyeon le revela a Woo Young-woo la verdad: Chan-hong fue quien le pidió que pirateara el sistema, con el fin de hacerlos invertir más en seguridad. De esta manera, le entrega su confesión.

Choi Sang-hyeon es el hijo de Tae Soo-mi y medio hermano de Woo Young-woo. (Foto: ENA)

Si bien Han Seon-young quiere usar esta prueba en contra de Tae Soo-mi, Woo Young-woo es consiente de que los datos pirateados están encriptados, por lo que la violación de datos personales aún no ha ocurrido. De esta manera, reproduce el video solo para los involucrados y para demostrar quién fue realmente el autor del ataque. Entonces, la junta directiva decide encubrir el asunto y despide a Chan-Hong.

Pese a esto, el juez no acepta el video como prueba. Además, Woo Young-woo se entera de que su medio hermano no podrá testificar en persona, ya que su madre lo envía a Estados Unidos. Frente a esto, la joven decide tomar el asunto por sus propias manos, pero se encuentra con Lee Jun-ho. Él le confiesa que está enamorado de ella y ambos se reconcilian, acordando que no deberían separarse.

Woo Young-woo y Lee Jun-ho decidieron seguir juntos (Foto: ENA)

Tras este tierno momento, Woo se encuentra con su madre y le suplica que se oriente a lo correcto, por ella y por su hijo. De esta manera, le pide que haga con él lo que no hizo con ella y, finalmente, Choi Sang-hyeon puede testificar. Luego, Tae Soo-mi se disculpa frente a los medios de comunicación y renuncia a su candidatura al Ministerio de Justicia.

Con el caso resuelto, el equipo Hanbada celebra su victoria y Young-woo recibe un contrato de tiempo completo en el equipo legal. Así, su padre se muestra muy orgulloso de todo lo logrado por ella.

El final de “Woo, una abogada extraordinaria” (Foto: ENA)

¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”?

1. ¿Por qué Woo Young-woo y Lee Jun-ho decidieron seguir juntos?

Tras idas y vueltas en los últimos episodios, Woo Young-woo y Lee Jun-ho decidieron seguir juntos. Esto, luego de que él reflexionara sobre sus problemas en la relación y encuentre una solución que beneficie a ambos. Entonces, él compara a la joven con un gato y a sí mismo con el dueño de un gato. Según su lógica, a diferencia de los perros, los felinos ignoran a sus amos, pero eso no significa que no exista amor y cariño entre ambos. Al escucharlo, Woo Young-woo decide que ambos van hacia la misma dirección y se dan una nueva oportunidad.

Woo Young-woo y Lee Jun-ho decidieron seguir juntos (Foto: ENA)

2. ¿Regresará Jung Myung-seok a Hanbada?

Luego de recuperarse de la cirugía para tratar el cáncer, Jung Myung-seok aparece en la cena y es cuestionado por Woo Young-woo sobre su regreso a la firma. Él trata de guiñarle el ojo, pero nuestra protagonista no entiende la indirecta. De esta manera, la serie insinúa su retorno. Sin embargo, esto aún queda como una posibilidad que no está confirmada.

Kang-Ki-Young es Jung Myung Seok, el jefe de la abogada Wood, en el K-drama (Foto: ENA)

3. ¿El caso Raon se cerró definitivamente?

Después de descubrir que Choi Sang-hyeon era el verdadero culpable del ataque cibernético, por encargo de Kim Chan-hong, su confesión en la corte supone el fin del caso Raon. Hasta que no suceda algo más en la próxima temporada que involucre a los personajes de la seire, se considera que el caso está cerrado: Hanbada ganó y Raon se salvó de la quiebra.

Hanbada ganó y Raon se salvó de la quiebra. (Foto: ENA)

4. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Tae Soo-mi?

Finalmente, luego de renunciar a la candidatura al Ministerio, Tae Soo-mi se quedó con el mensaje de su hija mayor, quien le dio una lección de humildad al pedirle que sea mucho más atenta con su medio hermano. Si bien no obtuvo beneficios en su vida profesional, todo parece indicar que la relación con su hijo mejorará tras este final.

Tae Soo-mi se quedó con el mensaje de su hija mayor, quien le dio una lección de humildad. (Foto: ENA)

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA”?

Como lo esperaban sus fans, sí habrá segunda temporada de “Woo, una abogada extraordinaria”. Esta noticia fue confirmada por Lee Sang Baek, el presidente de ASTORY. Sin dudas, un anuncio que entusiasma a los seguidores de la producción coreana.