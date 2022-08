Desde su estrenó el 29 de junio de 2022 en el canal ENA (antes SkyTV) y el 13 de julio en Netflix, “Woo, una abogada extraordinaria” (“Extraordinary Attorney Woo” en inglés) ha conquistado al público y se ha convertido en una de las series más populares, de hecho, se encuentra en el Top 10 de las producciones de la plataforma streaming.

La ficción dirigida por Yoo In-shik y protagonizada por Park Eun-bin sigue a Woo Young‑woo, una abogada con autismo que enfrenta diversos desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un gran despacho.

El éxito de “Woo, una abogada extraordinaria” no solo se debe a la historia que presenta también es responsabilidad de la actriz detrás de la protagonista, Park Eun-bin, quien, aunque al principio tenía dudas sobre el proyecto al final aceptó el reto. “No quería causar un mal impacto en la comunidad ASD (Autism Spectrum Disorder)”, explicó a TV Guide.

De hecho, el director Yoo In-shik y el escritor Moon Ji-won esperaron un año a que Park se uniera al proyecto. “Sabía que eran un director maravilloso y un escritor maravilloso”, dijo. “Así que tomé la decisión de que quería ser parte de este proyecto. Y creo que es una gran elección que hice”.

Inicialmente, Park Eun-bin rechazó el papel protagónico en "Woo, una abogada extraordinaria" (Foto: ENA/ Netflix)

¿QUÉ HIZO PARK EUN-BIN PARA CONVERTIRSE EN WOO YOUNG-WOO?

En la entrevista con el medio antes mencionado, la protagonista de “Woo, una abogada extraordinaria” contó que sus principales preocupaciones acerca interpretar a Woo eran caer en estereotipos y prejuicios. “Debido a que este drama y sus temas involucran y preocupan a muchas personas, sentí un gran sentido de responsabilidad. No quería ofender ni lastimar a nadie”.

¿Cómo se preparó para el papel? “Podría haber diferentes enfoques, pero no elegí el enfoque de reunirme con personas de la vida real [con autismo] porque pensé que este personaje, Woo Young-woo, solo debería existir en el drama en sí. No quería imitar a ninguna persona de la vida real o personajes que hayamos visto en dramas o programas anteriores”.

“Entonces, si no usara ninguna referencia de video, ¿cuál sería un enfoque cauteloso a tomar? Y pensé que eran libros o los criterios de diagnóstico para TEA. Cuando estudié los criterios de diagnóstico para TEA, había características de las personas que tienen TEA, así que me referí a ellas. Y en base a esas características, construí más características que funcionarían en el drama”, agregó la protagonista de “Woo, una abogada extraordinaria”.

Respecto a las características que le agregó a la abogada Woo, Park Eun-bin señaló: “Me pregunté a mí mismo, ¿está bien representar a esta persona? Por eso no quería imitar a nadie que ya existiera. No quería que la gente sintiera que estaba actuando como Woo Young-woo. Me concentré en cómo se sentía. Aunque había muchos detalles en el guion, no me concentré solo en representar lo que había en él. Pero pensé en por qué tomó esas decisiones y tales acciones y cómo se sentía por dentro”.

También confesó que algunos detalles surgieron naturalmente mientras profundizaba más en su personaje. “Muchas de las improvisaciones no fueron intencionales. Simplemente me sumergí en el personaje y la forma en que camina o la forma en que reacciona. No está realmente en el guion, pero son mis propias reacciones al pensar en cómo se sintió. No diría que practiqué nada de su forma de caminar o gestos corporales, pero surgieron de forma natural a medida que me sumergía en el personaje”.