“Work It” (“Al ritmo de los sueños” en español) es una comedia de baile protagonizada por Sabrina Carpenter, Liza Koshy, Keiynan Lonsdale, Drew Ray Tanner, Michelle Buteau y Jordan Fisher. La película de Netflix sigue la historia de Quinn Ackermann, una joven estudiante que sueña con estudiar en la misma universidad con su padre y para lograrlo tiene que formar parte del equipo de baile de su escuela. Pero debido a sus pocas habilidades para esta disciplina es rechazada.

Tras ese fracaso, decide formar su propio grupo de baile junto a su mejor amiga y gente parecida a ella. Aunque todo comienza como una mentira para complacer a la encargada de Admisiones de Duke Quinn realmente se compromete a mejorar sus pasos y ganar la competencia de baile. Sin embargo, una mala noticia lo cambia todo.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “WORK IT”?

Luego de clasificar por un detalle técnico, el grupo de Quinn y Jasmine empieza a entrenar con el coreógrafo Jake Taylor, un exestudiante que se retiró del baile tras sufrir una lesión en la pierna. Todo parece mejorar para el equipo de novatos hasta que Julliard, quien no entró a la universidad que quería, hace que despidan Jake de su trabajo, eliminando así a la competencia.

Jasmine entrenó a su mejor amiga para ganar la competencia (Foto: Netflix)

A pesar de la desaparición del joven bailarín, el personaje interpretado por Sabrina Carpenter parece determinada a no dejarse vencer, sin embargo, un correo de la exencargada del Departamento de Admisiones de Duke cambia sus planes.

Cuando se da cuenta de que su mentira no servirá para nada Quinn se altera y es suspendida de la escuela. Esto último sumado a la baja en sus calificaciones pone en riesgo su ingreso a la “universidad de sus sueños”, así que aconsejada por su madre decide abandonar el grupo de baile sin importarle que su mejor amiga lo dejó todo por seguirla.

Después de una charla con una anciana del asilo dónde la protagonista de “Al ritmo de los sueños” hace servicio comunitario, Quinn empieza a “sentir” la música y busca a Jake para volver a reunir al equipo y participar en la competencia de baile.

Cansada de los maltratos de Julliard, Jasmine también se une al grupo y se preparan para ganar el concurso. El día de la competencia, la madre de Quinn descubre que su hija ha descuidado sus estudios por la danza e intenta evitar que salga de la casa, pero la joven se las ingenia para escabullirse y llegar a la competencia antes de que termine la presentación de su conjunto.

Finalmente, los NYU ganan el concurso; Jasmine y Julliard son invitados a formar parte de la Academia de baile de Nueva York; y la reclutadora de Duke ahora trabaja en la Universidad de New York y le ofrece una plaza a Quinn.

Al final de "Al ritmo de los sueños" el grupo de Quinn gana el concurso de baile (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AL RITMO DE LOS SUEÑOS”?

Al final de “Work It” Quinn revela que se acuerdo al reglamento de la escuela los graduados no pueden competir, es decir, la participación de Jake no es legal al igual que la victoria de su equipo.

Por otro lado, la madre de Quinn persigue a su hija con la intensión de hacer entrar en razón, pero al verla sobre el escenario comprende que bailar la hace feliz y la ayuda a explorar un lado diferente de sí misma.

En tanto, Quinn comprende que la única razón por la que soñaba con Duke era por el recuerdo de su padre y por no dejar sola a su mamá, así que probablemente decida ir a la Universidad de Nueva York.