La séptima temporada de “Workin’ Moms”, comedia dramática canadiense de CBC, se emitió originalmente desde el 3 de enero hasta el 28 de marzo de 2023 y está disponible en Netflix desde el 26 de abril de 2023. Por lo tanto, los fanáticos preguntan por una octava entrega.

La serie protagonizada por Catherine Reitman, Jessalyn Wanlim, Dani Kind y Juno Rinaldi sigue a cuatro mujeres que, una vez terminada su licencia por maternidad, lidian con los hijos y la vida profesional en la ciudad contemporánea de Toronto. Ellas se apoyan, resisten e intentan no juzgarse cuando la vida las golpea y se tambalea.

En la nueva tanda de episodios de “Workin’ Moms”, Kate y sus amigas intentan equilibrar los logros profesionales y la plenitud personal, lo que no resulta nada fácil, pero reír las ayuda. Entonces, ¿habrá temporada 8?

“WORKIN’ MOMS”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es no. A principios del 2023, se anunció que la séptima entrega de la comedia de CBC Television y Netflix sería la última. De hecho, la creadora y estrella Catherine Reitman señaló que “hacer este espectáculo ha sido el viaje de mi vida” y celebró el éxito de la comedia que “apunta una linterna hacia los rincones más oscuros de la maternidad”.

“Al escuchar que la gente no solo lo vio, sino que se sintió realmente visto o identificado con él, [comencé a sentir] una responsabilidad al hacer el programa”, dijo Reitman a Variety. “No es que sea tan importante, pero sentí una responsabilidad con las personas que se identifican con eso”.

También indicó que, “CBC fue extraordinario en lo que respecta a los socios. No había nada que no pudiéramos tocar, siempre que estuviera justificado en el mundo del personaje. Realmente se nos dio licencia para explorar lo que es ser una mujer en la actualidad. No me arrepiento de nada”.

Al final de la séptima temporada de “Workin’ Moms”, Anne, Sloane, Jenny y Val hablan sobre el futuro y acuerdan nunca conformarse con algo que no sea mágico. Cada una de las historias principales tienen un final adecuado, así que no es necesaria una nueva entrega.

Escena del último capítulo de la séptima temporada de "Workin' Moms" (Foto: CBS)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “WORKIN’ MOMS”?

La séptima temporada de “Workin’ Moms” está disponible en Netflix desde el 26 de abril de 2023, por lo tanto, para ver los últimos episodios de la serie de CBS solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.