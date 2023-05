“Xo, Kitty” es un spin-off de las populares películas “A todos los chicos”, en las que Lara Jean (Lana Condor) vivió su historia de amor con Peter Kavinsky (Noah Centineo). En la serie de Netflix, es el turno de su hermana menor, Katherine, de experimentar lo complicadas que son las relaciones y su aventura estará situada en, nada más y nada menos, que Corea del Sur.

El personaje de Kitty estuvo presente en todas las cintas originales e, incluso, fue el punto de inicio del conflicto de la primera, pues fue ella quien envió las cartas que Lara Jean tenía guardadas en su habitación.

Después de “To All the Boys: Always and Forever”, la próxima producción del universo creado por Jenny Han, se estrenará el 18 de mayo de 2023. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Xo, Kitty”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “XO, KITTY”

1. Anna Cathcart como Katherine “Kitty” Song Covey

Después de que Kitty descubriera que el internado al que asistió su madre en Corea del Sur es el mismo que el de su novio, decide postular para vivir unos increíbles meses. Aunque cree que sabe todo del amor, debido a haber presenciado la relación de su hermana, Lara Jean, se dará cuenta que es más complicado de lo que piensa.

Anna Cathcart regresa con su papel como la menor de las hermanas Song Covey. La joven actriz de 19 años fue parte de “A todos los chicos de los que me enamoré” y las secuelas. Asimismo, dio vida a Dizzy Tremaine en las películas de “Descendants” de Disney.

2. Choi Min-young como Dae-heon Kim

Dae-heon Kim es el novio de Kitty, al cual conoció cuando estaban en séptimo grado. Después de cuatro años de relación a distancia, intentan mantener la conexión estando en constante comunicación, pero verla en persona implicará una nueva etapa.

Choi Min-young, el actor surcoreano que le da vida al personaje, ha aparecido en diversos dramas de su país como “Mr. Sunshine”, “Itaewon Class” y “Twenty Five Twenty One”.

3. Gia Kim como Yuri Han

Yuri Han es la hija de un importante hombre de negocios y de la directora de KISS. En el tráiler, vemos que acompaña a Kitty en su llegada. Además, la joven es una celebridad de redes sociales que siempre se ve rodeada de paparazzis, por lo que debe ser muy discreta con su vida.

Gia Kim interpreta a Yuri Han en "Xo, Kitty" (Foto: Netflix)

Gia Kim estudió teatro y el papel de Yuri Han ha sido uno de los más grandes que ha tenido hasta el momento. Antes de eso, trabajaba como mesera, tratando de ganarse la vida mientras realizaba audiciones.

4. Anthony Keyvan como Quincy “Q” Shabazian

Quincy “Q” Shabazian es otro de los pocos estadounidenses que estudia en KISS, por lo que conecta instantáneamente con Kitty. Asimismo, es abiertamente gay y su ascendencia es una mezcla entre filipina e iraní, característica que comparte con su actor.

Anthony Keyvan es conocido por su papel como Rahim en “Love, Victor”. Asimismo, ha tenido pequeñas apariciones en programas como “NCIS” y “Grey’s Anatomy”.

5. Sang Heon Lee como Min Ho

En un estilo similar a “Gossip Girl” o “Elite”, el internado privado KISS está plagado de adolescentes con mucho dinero e influencia. Min Ho no es la excepción, sino la regla. Debido al divorcio de sus padres, está acostumbrado a hacer lo que quiere. Sin embargo, es leal a sus amigos como Dae.

Sang Heon Lee interpreta a Min Ho en "Xo, Kitty" (Foto: Netflix)

Sang Heon Lee tampoco tiene un repertorio muy grande en su cartera, pero luego de la serie de Netflix, será parte de la adaptación cinematográfica del videojuego “Gran Turismo”.