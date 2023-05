CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “XO, Kitty” (“Besos, Kitty” en español) serie de Netflix creada por Jenny Han, la menor de las Covey emprende una aventura al otro lado del mundo. Decide asistir a la Escuela Independiente Coreana de Seúl, también conocida como KISS, no solo para sorprender y estar cerca de Dae (Choi Min-young), su novio a distancia, sino también para sentirse más cerca de su difunta madre.

Aunque su padre no está muy convencido, permite que Kitty (Anna Cathcart) haga ese largo viaje. La protagonista del spin-off de la saga de películas “To All the Boys”, basadas en las novelas del mismo nombre, ha soñado con ese momento un millón de veces, pero cuando finalmente se reencuentra con Dae todo se transforma en un desastre.

Luego de descubrir que Dae es novio de Yuri (Gia Kim), la hija de la directora y un importante hombre de negocios, y ser ubicada en la habitación equivocada, Kitty decide volver a casa, pero el libro de recuerdos de su madre y otras señales la hacen cambiar de opinión.

Katherine Song Covey conoce a Yuri antes de saber que es la novia de Dae en “Xo, Kitty” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “XO, KITTY”?

Dae trata de explicarle a la protagonista de “XO, Kitty” que en realidad no es novio de Yuri y que todo es un engaño para que directora Jina (Yunjin Kim) no descubra que su hija es gay y tiene una relación amorosa con Juliana, pero un video viral del padre de Yuri los obliga a llevar el engaño a los medios de comunicación.

Tras la conferencia de prensa, Kitty está segura que se trata de una relación falsa, pero Dae le asegura que es real a pedido de Yuri, ya que no confía en que Covey pueda guardar su secreto. A pesar de que su corazón está roto, debe compartir la habitación con Dae y sus amigos, Q (Anthony Keyvan) y Min Ho (Sang Heon Lee).

Además de lidiar con las complicadas clases y una repentina baja en su promedio, Kitty descubre que su madre tuvo otro hijo. Aunque se mete en problemas por escabullirse en un hospital, consigue información que la lleva a pensar que el profesor Alex es su medio hermano.

La celebración de Chuseok acerca a la protagonista de “Besos, Kitty” a Min Ho, quien empieza a tratarla mejor y se comporta como un amigo. Después de una lujosa fiesta, el amigo de Dae empieza a soñar con Katherine, quien comienza a sentirse atraída por Yuri.

Yuri y Kitty se unen para descubrir el secreto de la directora. En proceso, la primera encuentra la prueba de que su madre la alejó de Juliana y la menor de las Covey comprende que su mamá no tuvo otro hijo y solo prestó su nombre a su mejor amiga Jina, es decir, Alex es el hijo de la directora con el profesor Lee.

Para vengarse de su madre, Yuri termina la relación falsa que ayudaba a limpiar el nombre de su padre, lo que permite que Kitty y Dae retomen su relación. Aunque Covey está feliz por su noviazgo, no deja de pensar en Yuri y sentir celos cada vez que ella habla con Juliana.

Kitty y Dae retoman su noviazgo en la serie "XO, Kitty", spin-off de la saga de películas "A todos los chicos" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “XO, KITTY”?

¿A quién elige Kitty Covey?

Para ganar puntos extras, Kitty acepta realizar un baile tradicional coreano en una importante presentación de KISS, sin embargo, tiene problemas en el escenario debido a que Yuri se entera que Alex es su medio hermano y que Katherine le ocultó dicha información.

Cuando el fuego llega al vestuario de Kitty, Dae y Min Ho corren a auxiliarla, pero el despreocupado joven llega primero, lo que despierta los celos de su mejor amigo. Poco después, Covey le confiesa a su novio que siente algo por otra persona, pero antes de que pueda aclarar qué se trata de Yuri, Dae confronta a Min Ho.

Aunque el malentendido se aclara, las cosas no vuelven a ser como antes. Dae está disgustado con Kitty, quien está enojada con Q, por apoyar que su novio Florian hiciera trampa en los exámenes finales. Katherine aprueba y podrá volver el siguiente semestre, sin embargo, descubren que estaba durmiendo en el apartamento de los chicos y es expulsada.

La primera temporada de “XO, Kitty” termina con la protagonista despidiéndose de todos y dirigiéndose al aeropuerto. Dae la alcanza y se despiden con un beso. Antes de abordar, Covey se encuentra con Yuri, trata de confesarle sus sentimientos, pero la llegada de Juliana la obliga a marcharse. Además, Yuri llama a su madre para intentar convencerla de que permita el regreso de Kitty.

Una vez en el avión, Kitty se encuentra con Min Ho, quien le confiesa que siente algo por ella. ¿Significa el inicio de una nueva historia de amor? ¿Katherine volverá a KISS? ¿Q delatará a su novio? ¿Dae perderá su beca? ¿Yuri también siente algo por Covey?