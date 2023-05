“XO, Kitty”, la serie comedia protagonizada por Anna Cathcart, ya registró niveles óptimos de audiencia en Netflix gracias a su divertida búsqueda amorosa en Corea del Sur. Según se conoce, el elenco logró desarrollar una gran relación amical dentro del set del rodaje, aunque casi nadie intuía que dos de los actores son en realidad miembros de una familia.

La gigante Netflix sigue incorporando más contenido a su parrilla y estrenó el pasado 18 de mayo la serie “XO, Kitty” (“Besos, Kitty”, traducida al inglés”), una comedia romántica creada por la genial escritora Jenny Han y que se presenta como un spin – off de “To All The Boys” (“a todos los chicos de los que me enamoré”).

En ese sentido, miles de seriéfilos y fanáticos de la comedia juvenil han venido siguiendo de cerca los pasos de cada uno de los protagonistas, sobre todo, a dos de los actores del reparto, pues se conoció que son hermanos reales.

La serie "XO, Kitty" fue estrenada el pasado 18 de mayo (Foto: Netflix)

Pero, ¿de quién estamos hablando exactamente? Pues, de los carismáticos Gia Kim y Sang Heon Lee , quienes dan vida a Yuri y Min Ho en la nueva apuesta de Netflix. ¿Quieres saber más de este descubrimiento? Pues, aquí en MAG te lo contamos.

GIA KIM Y SANG HEON LEE, LOS HERMANOS DE “XO, KITTY” QUE NADIE CONOCÍA

En diálogo con Teen Vogue, la aclamada estrella Minyeong Choi contó en exclusiva la manera en que el resto de los actores descubrieron que Gia Kim y Sang Heon Lee eran familia. “No estoy seguro si puedo decir esto, pero... ¿sabías que Gia (Kim, quien interpreta a Yuri) y Sang Heon son hermanos en la vida real?”, aseveró Choi, para luego catalogar de “alucinante” este hecho.

Además, la histrionisa contó que el secreto fue descubierto cuando Lee le cuestionó si podría añadir a su hermana a un grupo de conversación grupal.

Gia Kim y Sang Heon Lee son hermanos fuera de los sets de rodaje (Foto: Sang Heon Lee / Instagram)

“Yo estaba como, ‘¿Qué?’ Por supuesto, también quiero conocer a la familia de mi elenco, pero no el primer día ni en nuestra primera reunión”, sostuvo Minyeong.

De acuerdo a Choi, el resto del elenco se mostró sorprendido luego de saberse el rasgo de familiaridad entre ambos, por lo que decidieron preguntar al resto de los miembros si había otro que algún misterio a revelar.

No obstante, todo haría indicar que los chicos dejaron de mantenerse en reserva y no revelaron más sorpresas durante los días posteriores. Sea como fuere, nadie olvidará la manera accidental en que se descubrió que Gia Kim y Sang Heon Lee eran hermanos.

FICHA TÉCNICA DE “XO, KITTY”