El papel más reciente y más conocido de Xolo Mariduena es el de Miguel Díaz en “Cobra Kai”, pero el actor estadounidense de ascendencia ecuatoriana, mexicana, y cubana empezó su carrera en la serie de televisión Parenthood de 2012, donde dio vida a Víctor Graham cuando tenía solo 11 años.

Después apareció en las series “Major Crimes”, “Mack & Moxy”, “Rush Hour” y “Twin Peaks”. En 2019 prestó su voz de Andrés en la serie animada de Cartoon Network creada por Diego Molano, “Víctor y Valentino”.

Pero si quieres saber más detalles sobre la vida de Xolo Mariduena, uno de los protagonistas de “Cobra Kai”, aquí te contamos algunos datos curiosos.

1. QUERÍA SER QUÍMICO

En una entrevista con Looper, Xolo reveló: “Hombre, durante mucho tiempo quise ser químico. Creo que no fue hasta que tomé Química AP que pensé, ‘no puedo hacer esto, esto no es lo que quiero el resto de mi vida’. Incluso durante la escuela secundaria, tomé todas mis clases de AP e hice mi parte justa de ellas, pero creo que si no hubiera actuado, definitivamente habría hecho algo en el campo STEM. Quizás algún tipo de ingeniero o algo así”.

Xolo Mariduena quería estudiar química, pero... (Foto: Netflix)

2. APARECIÓ EN UN COMERCIAL DE SEARS

De hecho, ese fue su primer trabajo como actor. Cuando tenía apenas 9 años audicionó y fue parte de un comercial de Sears. Luego apareció en varios comerciales y anuncios impresos antes de formar parte del elenco de “Parenthood”.

¿Xolo Mariduena estaba destinado a protagonizar "Cobra Kai"? (Foto: Instagram/ Xolo Mariduena)

3. SU EXPERIENCIA EN “PARENTHOOD”

“Fue una experiencia muy interesante, especialmente teniendo entre 11 y 12 años en un mundo en el que todos tienen básicamente más de 30 años. Todos tienen mucha experiencia, especialmente en un programa como Parenthood, en la mezcla con todos estos actores / actrices de la lista A fue un poco intimidante al principio, pero fue realmente un gran comienzo para mí como actor. Realmente afianzó en mi cerebro que esto es una profesión, y esto es algo que se puede hacer para ganarse la vida”, contó en una entrevista con Cryptic Rock.

4. NO ESTABA FAMILIARIZADO CON “KARATE KID”

Antes de su audición para “Cobra Kai”, Xolo Mariduena no estaba muy familiarizado con las películas de “Karate Kid”. Si bien había visto la película de 1984 en algún momento, no era algo que se le quedó grabado.

Aunque vio "Karate Kid" en algún momento, pero no la recordaba (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

5. EL SIGNIFICADO DE SU NOMBRE

Xolo es un nombre con un significado muy singular que rinde homenaje a sus raíces. Como contó a Glitter, Xolo es un nombre de origen náhuatl, lengua indígena, y es una forma de decir Dog Star, o “North Star”, Sirus. Se trata de la estrella más brillante del cinturón de Orión.

Xolo es un nombre con un significado muy singular que rinde homenaje a sus raíces (Foto: Netflix)

6. PRACTICA LA TRADICIÓN IFA

Él y su familia practican la tradición Ifa / Santero, que se realizan en varias partes diferentes del mundo, pero se encuentra más comúnmente en África Occidental, América del Sur y las Islas Canarias.

Xolo Mariduena junto a su madre (Foto: Instagram/ Xolo Mariduena)

7. JUEGA DRAGONES Y MAZMORRAS

Uno de las cosas que más le gusta hacer, además de ver películas, es jugar “Dungeons and Dragons”. Incluso asiste a encuentros locales.

Xolo Maridueña disfruta jugar “Dungeons and Dragons” (Foto: Netflix)

8. LE ENCANTA LA ACTUACIÓN

“Tengo amigos que están pasando por la universidad y están pasando por el proceso de convertirse en ingenieros en este momento y es admirable. Pero creo que es el mismo tipo de impulso. Me encanta actuar y siento que, por eso, estoy dispuesto a hacerlo”, dijo a Looper.

Xolo Mariduena interpreta a Miguel Díaz en "Cobra Kai" (Foto: Netflix)

9. ES FAN DE LOS DODGERS

Como nativo de Los Ángeles, Xolo debió decidir entre apoyar a los Dodgers o los Angels. Finalmente, es un fanático acérrimo de los Dodgers y tiene boletos de temporada para los juegos.

A Xolo Mariduena le gusta mucho el deporte (Foto: Instagram/ Xolo Mariduena)

10. SE COMPROMETE CON VARIAS CAUSAS SOCIALES

“Me siento fuertemente acerca de los problemas de los jóvenes de crianza temporal, los derechos de los inmigrantes y también la necesidad de crear comunidades que estén a salvo de la violencia armada en cualquier nivel imaginable. Creo que me inclino por los problemas de derechos civiles debido a nuestros valores familiares particulares, por lo que trato de mantenerme conectado con los problemas que más impactan a las comunidades de color marrón y negro”, contó a Glitter.

Xolo Mariduena nació el 9 de junio de 2001 en Los Angeles (Foto: Instagram/ Xolo Mariduena)