Con el sensible fallecimiento de Pelé el jueves 29 de diciembre, muchas personalidades de todo el mundo emitieron sus condolencias y expresaron su tristeza —principalmente en redes sociales—, pero hubo una estrella brasileña que se llevó la atención de la mayoría de personas que estaban al tanto de lo sucedido y se trata de Xuxa.

La conductora de televisión y el destacado futbolista protagonizaron una de las relaciones más polémicas en su país natal debido a la gran diferencia de edad cuando iniciaron la relación. Él tenía 40 años mientras que ella aún tenía 17, es decir, era una menor de edad, quien tuvo la aprobación de sus padres para dicho romance.

Ambos tuvieron una larga relación de seis años, en los que hubo muchas cosas bonitas, pero también una serie de irregularidades que provocaron la ruptura. Específicamente nos referimos, entre otras cosas, a las constantes infidelidades por parte del exfutbolista del Santos, de acuerdo a lo que la artista reveló en su libro biográfico.

Ahora, al haberse conocido sobre la muerte de Pelé, muchos estaban expectantes a lo que diría Xuxa en sus redes sociales. Y, tal como se esperaba, se pronunció con un mensaje que se viralizó en todo el mundo.

Pelé y Xuxa tuvieron una relación de seis años (Foto: Luis Alberto / AP)

EL MENSAJE DE XUXA PARA DESPEDIRSE DE PELÉ

En su cuenta de Instagram, Xuxa compartió la foto en la que aparecen las manos de todos los hijos de Pelé agarrando la del futbolista en sus últimos momentos en con vida, siendo este un simbolismo muy emotivo, pues representa la unión que tuvieron todos ellos a lo largo de la última batalla que libró su padre.

Precisamente, la también cantante, en su mensaje, se dirigió a ellos y a todos los seres queridos de Pelé, quienes están atravesando una situación complicada, triste y conmovedora, pues los seguidores del exfutbolista han demostrado su amor en niveles estratosféricos y se espera que el pico de eso ocurra el lunes en el velorio público que tendrá en la cancha de Santos.

Del mismo modo, en sus palabras, Xuxa incluyó un mensaje para Marcia Cibele Aoki, la esposa que acompañó a “O Rei” hasta sus últimos instantes con vida y con quien contrajo matrimonio en el 2016.

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y familia (hijos del corazón), nietos, sobrinos, Lucía y todos los que estuvieron al lado de Dico, mi afectuoso abrazo. Que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para ser menos pesados… Marcia, que Dios te dé la templanza que necesitas”, escribió Xuxa.

¿QUÉ OPINABA XUXA DE SU RELACIÓN CON PELÉ?

En el libro que Xuxa escribió sobre su vida se pueden encontrar varias páginas dedicas a Pelé y no es para menos, pues, como ella lo reconoce, fue su primer amor y la persona con la que experimentó muchas cosas por primera vez en su vida. Sin embargo, no todo termina con un bonito final y eso es lo que le sucedió a ambos.

De acuerdo a lo que ella cuenta en una de sus memorias, él idealizó mucho a Pelé y le creía absolutamente todo debido a que era joven, inexperta y recién estaba descubriendo lo que era el amor hasta que abrió los ojos y se dio cuenta de que algo no estaba muy bien que digamos en la manera de llevar su relación.

“Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, apuntó Xuxa sobre Pelé.