No cabe la menor duda de que Xuxa, la cantante y presentadora infantil brasileña, que deleitó a todos los niños con su exitoso show televisivo los años 80 y 90, sigue en la memoria de quienes disfrutaron de su programa.

Los bailes y juegos que se realizaban en su programa no solo entretenían a los más pequeños de casa, sino también a los mayores; y es que esta mujer, cuyo nombre completo era Maria da Graça Xuxa Meneghel, cautivaba a todos con su belleza.

Con el paso de los años, ella hizo una carrera como actriz participando en diversas películas y jamás se desligó de la televisión, ya que hizo diversos programas.

A pesar de que fue una mujer que cuidaba bastante su figura, de un tiempo a esta parte ha dejado de hacer ejercicios, por un triste motivo. En una entrevista a la revista Vogue de Brasil reveló la razón.

Xuxa adquirió fama y fortuna con su programa infantil Xou da Xuxa (1986-1992), de TV Globo (Foto: Instagram de Xuxa)

¿POR QUÉ YA NO HACE EJERCICIOS?

El momento que fue consultada cuál era la rutina de ejercicios que practicaba, ella reveló que ya no lo hacía.

“Después de que mi hermano, mi padre y mi madre fallecieron, y mi perrito también, no sentí más la necesidad de volver a hacer ejercicio”, manifestó Xuxa.

Asimismo, dijo que se sentía mal por eso, pues su cuerpo le pide realizar actividad física, pero ha perdido la motivación. Aunque dijo tener interés por el yoga, aún no lo ha practicado.

Hasta finales del 2013, Xuxa presentaba los sábados en el canal de televisión Globo un espectáculo musical llamado TV Xuxa, más dirigido al público adolescente y adulto (Foto: Instagram de Xuxa)

ES VEGANA

La cantante y presentadora brasileña de 57 años dio a conocer que se ha convertido en una defensora de los animales.

“No bebo, no fumo, no como nada con animales, soy vegana. Me gusta estar muy cerca de la naturaleza, me gusta escuchar buena música”, indicó.

