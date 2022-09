En 2004, los hermanos Wayans dejaron su huella en Hollywood con el gran éxito de taquilla de “White Chicks” (“¿Y dónde están las rubias?”, en su traducción al inglés). La famosa familia Wayans hizo de su historia una película de culto, en la que Shawn y Marlon Wayans fueron los protagonistas, pero también coescribieron la trama junto a su hermano mayor el director Keenan Ivory Wayans.

Marlon y Shawn asumieron los roles de dos agentes del FBI que se infiltran disfrazándose de mujeres para salvar sus trabajos y proteger a dos hermanas de la alta sociedad, las herederas del hotel Brittany y Tiffany Wilson (Maitland Ward y Anne Dudek). Casi 20 años después, ¿qué ha pasado con los protagonistas de la historia?

¿QUÉ PASÓ CON LOS ACTORES DE “¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS?”?

Shawn Wayans (Kevin Copeland / Brittany Wilson)

Luego de su participación en “White Chicks”, Shawn Wayans realizó otra película junto a su hermano, Marlon Wayans, llamada “Little Man”. Actualmente es comediante y hace presentaciones en vivo. En la pantalla grande, la última película que protagonizó fue “Dance Flick” en 2009, para la que también escribió el guion.

Shawn Wayans interpretó a Kevin Copeland y Brittany Wilson en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Shawn Wayans / Insatgram)

Marlon Wayans (Marcus Anthony Copeland II / Tiffany Wilson)

Marlon Wayans sigue activo como actor, y sus últimas películas, “Naked” y “Sextuplets”, también han sido éxitos de la comedia. Junto con su hermano, Shawn, creó una compañía de cómics llamada 5-D Comics en 2006. En 2020, anunció las próximas películas, “Respect”, que trata sobre la vida de Aretha Franklin, y una comedia dirigida por Sofia Coppola llamada “On the Rocks”, que estará protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones.

Marlon Wayans interpretó a Marcus Anthony Copeland II y Tiffany Wilson en "¿Y dónde están las gringas?" (Foto: Marlon Wayans / Instagram)

Rochelle Aytes (Denise Porter)

Años más tarde, Rochelle Aytes obtuvo papeles principales en programas como “FOX’s Drive” en 2007 y “The Forgotten” en 2009 a 2010. Entre sus trabajos más recientes se encuentra su interpretación de Michelle Moore en la serie de 2019, “The Purge”. Sus últimos trabajos fueron en 2020, en la serie “The Lost Boys” y en la película “Magic Camp”.

Rochelle Aytes hizo de Denise Porter en “¿Y dónde están las rubias?” (Foto: Rochelle Aytes / Instagram)

Jaime King (Heather Vandergeld)

Después de la película, Jaime King interpretó un papel doble en “Sin City” tanto en 2005 como en su secuela de 2014 como las gemelas Goldie y Wendy. También participó en las últimas 2 secuelas de Escape Plan (2018 y 2019), interpretando a Abigail Ross. En cuanto a series de televisión, apareció en “The O. C.” y “Star Wars: The Clone Wars”, y su último trabajo fue en “Black Summer” de 2021.

Jaime King hizo de Heather Vandergeld en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Jaime King / Instagram)

Brittany Daniel (Megan Vandergeld)

Su actuación en “¿Y dónde están las rubias?” no fue su único proyecto con los hermanos Wayans: en 2006 compartió escenario con ellos nuevamente en la película “Little Man”. De 2006 a 2015, la actriz participó en la serie “The Game” como Kelly Pitts.

Brittany Daniel interpretó a Megan Vandergeld en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Brittany Daniel / Instagram)

Maitland Ward (Brittany Wilson)

Luego de su participación en la película, la actriz tuvo pequeños papeles en series de televisión como “Rules of Engagement”, pero finalmente abandonó la industria del entretenimiento.

Maitland Ward interpretó a Brittany Wilson en "¿Y dónde están las rubias?". Curiosamente, ya no es rubia (Foto: Maitland Ward / Instagram)

Anne Dudek (Tiffany Wilson)

Anne Dudek continuó su carrera de actriz con papeles en películas como “10 Items or Less” en 2006 con Morgan Freeman; “The Good Neighbor” en 2016; y “House by the Lake” en 2017. Ha aparecido en varias series como “How I Met Your Mother”, “Bones”, “Law & Order: Criminal Intent”, “Mad Men”, “The Mentalist”, “House”, “Grey’s Anatomy” y “The Flash”, solo por nombrar algunas producciones.

Anne Dudek interpreta a Tiffany Wilson en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Anne Dudek / Instagram)

Terry Crews (Latrell Spencer)

Terry Crews aparece en muchos comerciales, películas y series de televisión. Estuvo en la película “Norbit” con Eddie Murphy. También forma parte del elenco de “The Expendables” y apareció en la segunda parte de “Deadpool”. En televisión, interpretó a Julius en “Everybody Hates Chris”, y es uno de los personajes principales de la serie “Brooklyn Nine-Nine”.

Terry Crews interpreta a Latrell Spencer en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Terry Crews / Instagram)

Lochlyn Munro (Jake Harper)

Lochlyn Munro ya tenía experiencia trabajando con la familia Wayans, pues formó parte de la primera “Scary Movie” (2000). También participó en diferentes películas como “A Stone Cold Christmas”, “Benchwarmers 2: Breaking Balls”, “Chokehold”, entre otras. Su carrera en televisión es extensa, ha participado en “CSI: Miami”, “Smallville”, “The Mentalist” y “Hawaii Five-0″. Algunas de sus actuaciones más recientes han sido en “Lucifer”, “Riverdale” y la serie canadiense “The Murders”.

Lochlyn Munro interpreta a Jake Harper en "¿Y dónde están las rubias?" (Foto: Lochlyn Munro / Instagram)

Frankie Faison (Elliott Gordon)

El trabajo anterior de Frankie Faison antes de aparecer en “White Chicks” incluye “The Silence of the Lambs” (1991), “Hannibal” (2001) y “Red Dragon” (2002) de la franquicia “Hannibal Lecter”. Su última película fue “The Grudge”, que se estrenó en 2020: interpretó el papel de William Matheson.