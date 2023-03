CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Ya era hora” (“Era ora” en su idioma original), película italiana de Netflix dirigida por Alessandro Aronadio, narra la historia de Dante (Edoardo Leo), un hombre que tras darse cuenta que salta un año en el tiempo cada pocas horas, intenta reconectarse con su pareja, sus amigos y su familia.

Dante conoce a Alice (Barbara Ronchi) en año nuevo por una equivocación. Se enamoran y deciden compartir sus vidas. El problema es que Dante le da prioridad a su trabajo antes que a la familia que pretende formar con la artista que se esfuerza por conservar su vínculo.

El día de su cumpleaños cuarenta, el protagonista de “Ya era hora” promete volver temprano a casa, pero una importante reunión laboral y una visita obligatoria a su padre ocasionan que llegue varias horas tarde y se pierde la fiesta sorpresa que su esposa organizó. Pero eso no es lo peor, ya que al día siguiente descubre que ha pasado un año y no recuerda nada.

Dante al darse cuenta que Alice está embarazada en la película italiana "Ya era hora" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YA ERA HORA”?

Al principio, Dante cree que se trata de una broma de Alice, no obstante, al ver el vientre de embarazo de su pareja se da cuenta que sucede algo muy extraño. Para tranquilizarse, decide tomar una siesta y al despertar se da con la sorpresa de que tiene una hija de unos pocos meses llamada Galadriel.

Preocupado por no recordar nada de los dos últimos años, recurre a un médico, pero los análisis clínicos no revelan nada fuera de lo normal. La única recomendación que le da el doctor es tomarse un descanso y pasar tiempo con su familia.

El protagonista de “Ya era hora” se propone no dormir para no perder más años de su vida, sin embargo, el siguiente salto temporal ocurre mientras se lava la cara. Esta vez su hija ya camina y dice sus primeras palabras, pero Dante ni siquiera recuerda su nombre y continúa enfocándose en su trabajo.

Unos años después, Dante y Alice atraviesan por una crisis matrimonial, intentan salvar su relación asistiendo a terapia, pero es inútil, ya que él no ve el verdadero problema e insiste en que todo está bien. Luego, la pareja se separa, Dante empieza a salir con su secretaria Francesca.

Pasan más años y Alice empieza una relación con otro hombre. Daniel trata de recuperarla, pero luchar por ella una vez cada año no es suficiente. Poco después, se entera que Valerio tiene cáncer. A Dantel le aterra que en el próximo salto temporal no vuelva a ver a su amigo, no obstante, él logra salvarse.

Alice y Dante poco antes de separarse en la película italiana "Ya era hora" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “YA ERA HORA”?

Cerca del final de “Ya era hora”, el protagonista visita a su padre. Cuando el anciano sufre un ataque de tos Dante sale por un vaso con agua y al ver volver se da cuenta que su progenitor ha muerto meses atrás y que está en ese lugar para recoger unas cajas con sus pertenencias.

Cansado de perderse años de sus vida, decide utilizar el regalo que su amigo Valerio le dio años atrás. Luego de subir a la montaña rusa, decide ir a su trabajo y pedir los 90 días de vacaciones que le deben para pasar tiempo de calidad con su hija.

El día de su cumpleaños, Alice lleva a Galadriel con su padre y Dante aprovecha la oportunidad para convivir con su hija y su expareja. Tras un día espectacular en familia, se queda dormido y al despertar descubre que no ha pasado otro año y que solamente es “mañana”.

“Ya era hora” termina con Dante desayunando con su familia y prometiendo cambiar. Alice no le cree, pero cambia de opinión cuando le dice que tomó sus vacaciones. Aunque hasta ese punto el protagonista de la película italiana de Netflix no recuperó a Alice tiene la intención de hacerlo. ¿Lo logrará?