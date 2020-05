“Ya no estoy aquí”, también conocida internacionalmente como “I’m No Longer Here”, es un drama musical que fue escrita y dirigida por Fernando Frías de la Parra, comenzando un largo camino desde el 2013 cuando publicó un pequeño corto de esta historia hasta que completó su realización como un largometraje en el 2019, estrenando en octubre de ese año en el Morelia Internacional Film Festival donde ganó el premio de la audiencia y la mejor selección de película.

Además, su protagonista Juan Daniel Garcia Treviño ganó el premio a Mejor Actor en el Cairo International Film Festival, así como ser acreedora del Golden Pyramid Best Film de la noche. Además de él, las actuaciones de Yahir Alday y Angelina Chen han sido ovacionadas por la crítica internacional, hecho que llevó a Netflix a adquirir los derechos de la película para estrenarla en su plataforma el pasado 27 de mayo del 2020.

La película cuenta la historia de Ulises, un joven de 17 años que le encanta bailar y espera convertirse en un artista profesional para vivir de su arte. Él pasa sus días dando vueltas por ahí con sus amigos, soñando que su estilo de baile cumbia lo lleve a la fama. Por encontrarse en el momento y lugar equivocado, el cartel local de drogas de México lo ataca por error, lo secuestra y se ve obligado a huir de su casa para sobrevivir.

Pero lo que más ha atraído a los que vieron la película, y confundido a algunos, es su final. ¿Qué pasó exactamente y cuál es el significado de la película de Fernando Frías de la Parra? En esta artículo te contaremos todo lo que se sabe, pero cuidado. Habrán spoilers más adelante de la cinta mexicana que está siendo un éxito en Netflix.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “YA NO ESTOY AQUÍ”?

En las primeras escenas de la película, se establece que Ulises es el líder de su equipo de bailarines, conocido como “Los Terkos”. En lugar de profundizar en el mundo del crimen como muchos otros jóvenes de su comunidad, los miembros de “Los Terkos” pasan sus días asistiendo a los carnavales y haciendo alarde de sus elegantes movimientos de baile y estilo. Sin embargo, dado que el hermano mayor de Ulises estuvo involucrado con los carteles locales, mantiene una relación de respeto con ellos.

Más adelante en la película, uno de los miembros de Los Terkos logra tener en sus manos el teléfono de radio bidireccional de un policía. Creyendo que podría ser algo útil para la pandilla de su hermano, Ulises decide dárselos. Ahí es cuando una grupo enemigo llega y los sorprende armándose un tiroteo. Todos, excepto Ulises, reciben un disparo y esto lleva al malentendido de que Ulises está involucrado con la pandilla rival. Cuando él comienza a recibir amenazas de muerte, su madre lo envía a Nueva York.

Nuestro protagonista comienza forzadamente así una nueva vida y trabaja en la construcción con otros latinos que a menudo se burlan de su peinado. El hecho de que habla poco o nada de inglés empeora las cosas para él. Una noche, se las arregla para llamar la atención de las mujeres jóvenes a través de sus movimientos de baile, y es entonces cuando, por celos, sus compañeros de trabajo españoles insultan su música. Ulises, que finalmente estaba recibiendo atención por su identidad cultural, pierde los estribos, golpea un estante en el suelo y abandona su hogar. Más tarde lo saltan y también queda desempleado.

En su soledad, Ulises todavía se niega a renunciar a su identidad y encuentra su escape en la música que toca en su reproductor de mp3. Llega un momento en que intenta utilizar sus impresionantes habilidades de baile para ganarse la vida en las calles de Nueva York. Desafortunadamente, nadie realmente lo aprecia. Hay una escena particular donde Ulises se puede ver bailando en un espacio público y obteniendo la apreciación que ansía.

Sin embargo, todo cambia cuando un policía llega allí y le pide un permiso para actuar en la calle. El policía incluso intenta ayudarlo, pero la barrera del idioma se interpone en su camino y Ulises supone que se le está pidiendo que se vaya. Casi a lo largo del tiempo de ejecución de la película, Ulises sigue siendo un “Terko”, que en español se traduce como alguien que se niega a adaptarse y no dispuesto a cambiar su actitud.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “YA NO ESTOY AQUÍ”?

Ulises llega a un punto de quiebre cuando conoce a Lin, quien aparentemente ve un reflejo de sí misma en él. Ella lo consuela al complementar su estilo y trata de conocerlo a pesar de las barreras del idioma. Pero más tarde, tan pronto como Lin comienza a llevarse bien con sus propios compañeros de escuela estadounidenses, comienza a ignorar a Ulises. Al final, en lugar de ser un reflejo del personaje de Ulises, resulta ser todo lo contrario.

A diferencia de Ulises, Lin siempre quiso encajar en su nuevo mundo, pero ser inmigrante no ayudó mucho. Estaba con Ulises mientras sus otros amigos la consideraran inaceptable. Sus caracterizaciones simplemente muestran cómo ambas caras de la moneda no son muy diferentes. Como ella, si Ulises se adaptara al cambio, su vida aún no sería mejor, pero al menos podría encontrarse en un ambiente más amigable para terminar de progresar en su nuevo mundo.

Al final, cuando todas las puertas se cierran sobre él, Ulises le corta el pelo, que anteriormente tenía un papel crucial que desempeñar en su identidad cultural. Sin embargo, todavía trata de regresar a casa. Cuando finalmente llega a casa, casi nada es lo que solía ser. Sus amigos no están involucrados con las pandillas y han renunciado por completo a sus comportamientos “geniales” de “Los Terkos”. La identidad que mantenía en todo este tiempo ahora se pierde en el tiempo y su ciudad natal no es diferente de las desgarradoras calles de Nueva York, donde luchó por encontrarse a sí mismo.

En la escena final de la película, Ulises observa ansiosamente su pequeño pueblo desde una distancia que ahora rebosa de actividades criminales. Una vez fue el pegamento que mantuvo unido a su grupo y les impidió involucrarse en el crimen. Pero después de que se fue, todo en su pueblo cambió y nunca será lo mismo por más que intente recuperar todo el pasado que dejó atrás luego de su escape.

Incluso en los momentos finales, en lugar de aceptar su realidad, Ulises elige ser un “terko” y se pierde en su música. Es entonces cuando la batería de su reproductor de música se agota y lo devuelve a su realidad. El final muestra cómo incluso alguien tan terco como Ulises finalmente tiene que ceder ante los cambios que el tiempo trae consigo.

