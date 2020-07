Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo nacional. Prueba de ello es que este 11 de julio cumplen 5 años de casados y lo celebraron con románticas publicaciones en redes sociales.

El primero en pronunciarse fue Yaco Eskenazi, quien se animó a publicar fotografías inéditas de su matrimonio y las acompañó con un conmovedor mensaje, en el que agradece a su esposa por enseñarle a “crecer y amar”.

“Felices 5 años mi amor @msperu nadie dijo que sería fácil, ni que sería perfecto. De lo que si estoy seguro es que iremos juntos hasta el final, como lo prometimos el día que nos pintamos la piel con una frase que no se borrara jamás”, escribió Yaco.

“En este momento tengo que recordar a mi papá, que en una de nuestras últimas conversaciones me dijo: nosotros no abandonamos, nosotros luchamos hasta el final hijito. Lucha por tu familia y así será. Te amo y te agradezco cada día por enseñarme a crecer y amar de una forma que no creía posible. Te amo hoy, mañana y siempre #rideordie #felices5años”, añadió.

Por su parte, Natalie Vértiz compartió un video que recopila los mejores momentos de la pareja, desde paseos por la calle hasta el día de su matrimonio. Sin duda, ambos han demostrado estar muy enamorados.

“¡Feliz aniversario, mi amor! 11 de Julio, que bonito día. 5 años de amor, aprendizaje y risas incontrolables. Que la vida nos siga regalando momentos como estos, sonriéndole a la vida y bailando como si nadie nos estuviera viendo. ¡Te amo! #5AñosDeCasados”, fue el mensaje que acompañó el clip.

VIDEO RECOMENDADO

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”

Mira aquí el tráiler de la película “La Vieja Guardia”